Glaðheimar stækka og fullbókað fyrstu þrjá mánuði ársins

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.03.2026 kl. 14.57 oli@feykir.is
Framkvæmdir hjá Glaðheimum. MYNDIR AF HÚNAHORNINU
Framkvæmdir hjá Glaðheimum. MYNDIR AF HÚNAHORNINU

Ferðaþjónustufyrirtækið Glaðheimar á Blönduósi eru í stöðugum vexti og gekk rekstur þess vel á síðasta ári, að sögn Lárusar B. Jónssonar framkvæmdastjóra. Í dag er gistirými Glaðheima á svæð-inu fyrir um 150 manns, þar af eru um 30 sumarhús í mismunandi stærðum og gistihús með rými fyrir um 16 manns. Í samtali við Húnahornið segir Lárus að bókanir fyrir árið 2026 hafi verið miklar og að fullbókað sé fyrstu þrjá mánuði ársins. Í ljósi þess hafi eigendur Glaðheima ákveðið að auka verulega við gistiplássið, eða um það bil fyrir 50 manns til viðbótar.

