Tillaga að breyttu deiliskipulagi: Sauðárkrókshöfn - Háeyri 6 og 8
Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti á 46. fundi sínum þann 25. febrúar 2026 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir hafnarsvæðið á Sauðárkróki vegna lóðanna Háeyri 6 og 8 í samræmi við 41. og 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin sem hér um ræðir varðar innbyrðis lóðamörk á milli tveggja lóða, breytingu byggingarreits o.fl. Ekki er verið að breyta skipulags- og byggingarskilmálum né afmörkunum annarra landeigna. Meginmarkmið breytingar er að skapa grundvöll til uppbyggingar á svæðinu í samræmi við framtíðarhugmyndir lóðarhafa.
Opið er fyrir athugasemdir á tillögunni frá 4. mars 2026, til og með 17. apríl 2026. Hægt er að skoða tillöguna í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is undir málsnúmeri 249/2026. Tillagan mun jafnframt liggja frammi til kynningar í Ráðhúsinu, Skagfirðingabraut 17-21, Sauðárkróki á skrifstofutíma. Einnig er hægt að nálgast gögnin á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is
Hverjum þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að senda inn rafrænar ábendingar og athugasemdir sem snúa að málefnum deiliskipulagsins í gegnum vef skipulagsgáttar www.skipulagsgatt.is (mál nr. 249/2026). Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is.
Skipulagsfulltrúi Skagafjarðar