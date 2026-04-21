Það eru forréttindi að búa í Skagafirði | Sigurður Bjarni Rafnsson skrifar
Það eru forréttindi að búa í Skagafirði – það segi ég af eigin reynslu. Við fluttum hingað ég og hún Ingibjörg mín árið 2003, en hún starfar sem hjúkrunarfræðingur hjá HSN. Við vorum full væntinga um nýtt líf og ný tækifæri. Í dag, rúmum tveimur áratugum síðar, lít ég til baka með þakklæti. Hér höfum við alið upp þrjú börn sem hafa fengið að njóta þess að vaxa og dafna í öruggu og góðu samfélagi – frá leikskóla og upp úr. Hafa börnin okkar öll útskrifast hér úr framhaldsskólanum það er virkilega dýrmætt og eiginlega bara forréttindi að hafa þennan munað hér í firðinum fallega að börnin geti klárað skólagöngu sýna heima.
Sjálfur hef ég fengið að taka þátt í fjölbreyttu starfi í samfélaginu. Ég var framleiðslustjóri hjá Kjötafurðastöð KS, starfaði sem slökkviliðs og sjúkraflutningamaður og meðal annars sem aðstoðarslökkviliðsstjóri. Nú starfa ég sem sláturhússtjóri hjá KS. Samhliða því hef ég tekið virkan þátt í félagslífi – verið í stjórn skíðadeildar Tindastólls, þar af formaður í 18 ár. Einnig komum við hjónin að endurreisn á júdódeildarinnar ásamt því að hjálpa til þegar svo bar undir með öðrum deildum Tindastólls eða UMSS. Þá hef ég verið virkur Lions félagi, fengið að spreyta mig með Leikfélagi Sauðárkróks og margt fleira mætti telja.
Ég hef einnig tekið virkan þátt í sveitarstjórnarstörfum, meðal annars sem varaformaður Atvinnu- og kynningarnefndar og formaður Félags- og tómstundanefndar. Auk þess hef ég verið stjórnarformaður Náttúrustofu Norðurlands vestra sl. fjögur ár.
það er alls ekki sjálfgefið að maður fái tækifæri á að upplifa og prufa þetta allt sem ég hef talið hér upp, en það er ég viss um að ef við hefðum ekki valið Skagafjörðinn til að setjast að í, þá hefði ég ekki fengið tækifæri á að upplifa alla þessa hluti. Því segi ég aftur, það eru forréttindi að búa í Skagafirði þar sem Framsóknar hjartað slær.
Allt þetta hefur gefið mér dýrmæta innsýn í það hvað gerir samfélag sterkt. Niðurstaðan er einföld: það er fólkið, samheldnin og skýr framtíðarsýn.
Ég hef séð Skagafjörð breytast og vaxa. Sveitarfélagið hefur orðið fallegra, öflugra og betra með hverju árinu sem líður. Hér er metnaður fyrir því að gera gott enn betra – og ég er ekki frá því að veðrið hafi jafnvel lagast með árunum!
En slíkur árangur gerist ekki af sjálfu sér. Hann byggir á markvissri vinnu, ábyrgri stefnu og sterkri forystu. Ég tel að sú þróun sem við höfum séð, sé til marks um góða stjórnun og skýra sýn til framtíðar hjá þeim sem hafa stjórnað.
Við sem búum hér vitum hvað við höfum – og við viljum halda áfram á sömu braut. Við viljum áframhaldandi uppbyggingu, sterka innviði og gott samfélag fyrir komandi kynslóðir.
í dag skipa ég 7. sæti á lista Framsóknar í komandi Kosningum og er ég tilbúinn að vinna áfram fyrir ykkur kæru kjósendur.
Þess vegna hvet ég ykkur til að nýta atkvæðisrétt ykkar og veita okkur umboð til að stuðla að áframhaldandi velferð, ábyrgri fjármálastjórn og stuðla að auknum framförum í Skagafirði.
Setjum X við B – fyrir enn þá betri Skagafjörð.
Sigurður Bjarni Rafnsson,
skipar 7. sæti á lista Framsóknar í Skagafirði