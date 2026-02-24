Það kólnar og spáð er éljagangi í dag og á morgun

Umferðarkort Vegagerðarinnar frá því um 8.40 í morgun. SKJÁSKOT
Það skall á með nettri sunnanátt í gær og hitnaði duglega. Það varð að sjálfsögðu til þess að snjórinn sem hafði lagst svo bjartur og fallegur á jörðina bráðnaði. Þegar Króksarar héldu út í myrkrið í morgun var snjórinn að mestu horfinn og stöku svellbunkar það sem minnti á veturinn. Það eru þó allar líkur á að snjórinn komi fljótt aftur því í dag og fram á föstudag má reikna með éljagangi og snjókomu af og til og frostið fer að bíta á ný.

Í spá Veðurstofunnar frá í gær segir um veðrið í dag að vindur snýst í norðan 5-10 með éljum, bætir í vind í kvöld og kólnar talsvert í veðri. Þá gera spár ráð fyrir að það hlýni nokkuð á fimmtudaginn en það kólni á ný á fimmtudagskvöld og má gera ráð fyrir snjókomu aðfaranótt föstudags en síðan birtir til og kólnar. Ágætis veður er í kortunum fyrir föstudag og laugardag en þykknar upp á sunnudag en reiknað með hægum vindi um helgina.

Færð er ágæt á Norðurlandi vestra og helstu leiðir í Skagafirði og Austur-Húnavatnssýslu eru greiðfærar. Hálka og hálkublettir eru á vegum í Vestur-Húnavatnssýslu, það er hálka á Þverárfjalli og hálkublettir á Vatnsskarði, Siglufjarðarvegi og á Öxnadalsheiði.

Flughált var á Holtavörðuheiði í morgun og þar var unnið að mokstri í morgun. Nú þegar þessi frétt fór í loftið var éljagangur á heiðinni en búið að hálkuverja veginn.

