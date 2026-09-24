Það verður hestamannastemning á Svaðastöðum

feykir.is Skagafjörður, Hestar, Mannlíf 24.09.2026 kl. 09.35 hinrik@feykir.is
Finnbogi Bjarnason fer á kostum á Svaðastöðum. Mynd: Facebooksíða Svaðastaða.
Finnbogi Bjarnason fer á kostum á Svaðastöðum. Mynd: Facebooksíða Svaðastaða.

Þá styttist í hina árlegu Laufskálaréttarsýningu í reiðhöllinni Svaðastöðum föstudagskvöldið 25.sept. og hefst veislan kl. 20:00. Skagfirsk skemmtun þar sem glæsilegir hestar, gleði, söngur og glaðlyndir gestir verða í fyrirrúmi! Nokkur dæmi um atriði sem verður boðið upp á eru:

Bessastaðir – Ræktunarsýning.
Íbishóll – Ræktunarsýning.
Dömur að sunnan – Leyndardómsfullt atriði.
Ungir Íslandsmeistarar.
Guðmundur Karl kenndur við Bautann – Ræktunarsýning.
Skagfirskir sjarma drengir.
Elvar Logi Friðriksson með kynþokkafullt atriði.
Skeiðkeppni í gengum Höllina sem styrkt er af steypustöð Skagafjarðar:
1. sæti 50.000. 2. sæti 30.000. 3. sæti 20.000.
Eitthvað fleira óvænt verður í boði.

Hinir siðprúðu Jonni á Hæli og Agnar þór verða kynnar á sýningunni.

Forsala miða er hafin á N1 á Sauðárkróki og stendur til hádegis á morgun, föstudag.
Verð í forsölu: 4.500.
Verð við dyr: 5.000.


Frábær byrjun á skemmtilegri helgi í Skagafirðinum fagra!

Húsið opnar 19:00.
Grillaðir hamborgarar, drykkir og annað góðgæti á boðstólnum í sjoppu.

Feykir óskar gestum góðrar skemmtunnar. /hmj


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