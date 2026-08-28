Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst
Þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun, laugardaginn 29. ágúst. Landskjörstjórn hefur birt auglýsingu um framkvæmdina og er atkvæðagreiðslan ráðgefandi samkvæmt kosningalögum. Kjósendur með kosningarrétt til Alþingis og forsetakjörs geta tekið þátt, og hófst utankjörfundaratkvæðagreiðsla 27. júlí.
Í þjóðaratkvæðagreiðslunni svara kjósendur einni spurningu með því að merkja X við já eða nei: „Á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið?“
Kjörfundir í Húnavatnssýslum vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn eru sem hér segir:
- Kjörfundur í Húnaþingi vestra verður í Félagsheimilinu á Hvammstanga frá kl. 9:00 til 22:00. Framvísa ber skilríkjum sé þess óskað.
- Kjörfundur í Húnabyggð verður í norðursal Íþróttamiðstöðvarinnar á Blönduósi. frá kl. 9:00 til 22:00. Kjósendur eru minntir á að hafa persónuskilríki sín tiltæk á kjörstað.
- Kjörfundur í Sveitarfélaginu Skagaströnd verður í félagsheimilinu Fellsborg fráklukkan 9:00 til 21:00. Framvísa ber skilríkjum sé þess óskað.
Kjörfundir í Skagafirði vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardaginn eru sem hér segir:
- Kjördeild í Bóknámshúsi FNV á Sauðárkróki; þar kjósa íbúar Sauðárkróks og fyrrum Skarðs-, Rípur- og Skefilsstaðahreppa– kjörfundur hefst kl. 09:00.
- Kjördeild í Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi; þar kjósa íbúar fyrrum Hofs-,Fljóta-, Hóla- og Viðvíkurhreppa– kjörfundur hefst kl. 10:00.
- Kjördeild í Varmahlíðarskóla; þar kjósa íbúar fyrrum Staðar–, Seylu-, Akra- og Lýtingstaðahreppa – kjörfundur hefst kl. 10:00.
Kjósa má hjá sýslumönnum innanlands og í sendiráðum og hjá kjörræðismönnum erlendis. Á kjördag greiða kjósendur atkvæði í sínu sveitarfélagi. Nánari upplýsingar um kjörstaði, kosningarétt og framkvæmd má finna á www.island.is og um þjóðaratkvæðagreiðsluna á www.thjodaratkvaedi.is.