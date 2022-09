Tíu nýsköpunarteymi á Norðurlandi valin í Vaxtarrými

Tíu kraftmikil nýsköpunarteymi af Norðurlandi hafa verið valin til þátttöku í viðskiptahraðalinn Vaxtarrými sem mun hefja göngu sína 3. október næstkomandi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Norðanátt*.

Þetta er í annað sinn sem nýsköpunarhreyfiaflið Norðanátt heldur Vaxtarrými fyrir frumkvöðla og fyrirtæki á Norðurlandi en stuðningur við og umhverfi nýsköpunar á Norðurlandi hefur eflst til muna á síðustu misserum.

Fleiri verkefni taka þátt í ár

,,Það kom okkur skemmtilega á óvart að í þessari annarri hringrás nýsköpunar á Norðurlandi stæðum við frammi fyrir þeirri staðreynd að þurfa að taka inn fleiri fyrirtæki en í fyrsta viðskiptahraðlinum sem var í fyrrahaust“, segir Sesselja Barðdal Reynisdóttir úr verkefnastjórn Norðanáttar. ,,Þetta sýnir okkur að það er augljós þörf fyrir svona innviði eins og Norðanátt á Norðurlandi því fólkið og hugmyndirnar eru greinilega til staðar.“

Vaxtarými er átta vikna viðskiptahraðall fyrir frumkvöðla, ný fyrirtæki og nýsköpunarverkefna innan starfandi fyrirtækja á Norðurlandi, þar sem áhersla er lögð á sjálfbærni undir þemanu matur, orka og vatn.

,,Markmiðið er að hjálpa teymunum að vaxa hratt á þessum átta vikum og á þeirra forsendum, en dagskráin og fræðslan er sérhönnuð með þarfir þátttakenda í huga,“ segir Sesselja.

Teymin hitta reynslumikla leiðbeinendur, frumkvöðla, fjárfesta og stjórnendur fyrirtækja frá öllu landinu, sitja vinnustofur og fræðslufundi og mynda sterkt tengslanet sín á milli.

Flestar umsóknir frá Akureyrarbæ

Umsóknir í Vaxtarrými bárust víðsvegar að af Norðurlandi og voru þátttökuteymin tilkynnt á nýsköpunarviðburð Norðanáttar í hátíðarsal Háskólans á Akureyri föstudaginn 23. september sl.

,,Líkt og í fyrra er fjölbreytt flóra af verkefnum sem taka þátt. Þetta eru meðal annars verkefni tengd hugbúnaði um loftslagsmál, orkuskiptum, sjávarútveg, ræktun og hringrásahagkerfinu,“ segir Sesselja.

,,Við teljum að nýsköpun á Norðurlandi sé á blússandi siglingu og mikil gróska sé hér norðan heiða og er ótrúlega ánægjulegt að sjá dreifingu verkefna um Norðurland. Í ár kynnumst við frumkvöðlum m.a frá Grímsey, Hrísey, Akureyri, Siglufirði, Bakkafirði, Hegranesi og Sauðárkróki. Norðanáttin blæs því sannarlega um Norðurland allt nú á haustmánuðunum,“ segir Anna Lind Björnsdóttir, fulltrúi SSNE í verkefninu.

Vilja auka hlutfall veittra styrkja á Norðurlandi

Að sögn Sesselju verður lögð sérstök áhersla á að hvetja og aðstoða þátttakendur að sækja fjármagn í verkefnin í formi styrkja.

,,Í ár verður lögð mikil áhersla á styrkjasókn verkefnanna. Við munum hafa sérstaka vinnustofu þar sem teymin byrja á umsókn og fá svo fagfólk til að aðstoða sig við að komast af stað og velja hvaða styrkir passa þeirra verkefni,“ segir Sesselja Barðdal. ,,Með þessu viljum við veita frumkvöðlunum aukna aðstoð, auka styrkjaumsóknir í nýsköpunarverkefnum og vonandi þá auka prósentuhlutfall veittra styrkja um leið.“

Þátttökuteymi Vaxtarrýmis 2022:

Pelliscol - Spa vörur með íslensku kollageni.

Hulduland - Burnirót - gæðavara ræktuð á sjálfbæran hátt.

Grænafl - Grænafl ehf. berst gegn loftslagsvánni með því að vinna að rafvæðingu strandveiðibáta og stuðla að orkuskiptum.

Logn - landhreinsun og nýting.Við störfum við landhreinsun sem felst í hreinsun í fjörum. Rusl, netatrossur og rekaviður sem er endurnýttur og smíðað margt úr ásamt vinnslu eldiviðar og kurls úr íslenskum birkiskógum.

Tólgarsmiðjan - Húðvörur frá náttúrunnar hendi.

Roðleður - Roðleður snýst um að þróa nýja sútunarlausn fyrir afgangsroð svo úr verði stærri flötur í metravís.

Earth Tracker - Earth Tracker provides tools to companies, organizations, and NGOs for social, economic, and environmental climate risk analytics.

Landnámsegg - Auka verðmætasköpun með því að koma úrgangi hænsna í umhverfisvænt vöruþróunarferli.

Snoðbreiða - unnið með snoð sem er verðlítil ull, hún nýtt til ræktunar í heimagörðum og til uppgræðslu á erfiðari svæðum, sem stuðningur við fræ og ungar plöntur.

Scurvygrass Grímsey - "Gift from nature of the Arctic circle " Skarfakál er fyrsta flokks hráefni frá náttúrunnar hendi; bragðgott, C-vítamínríkt og græðandi, sem gerir það tilvalið í matargerð og matvælaframleiðslu - svo sem í krydd, pestó, te, snakk eða einfaldlega sem salat.

Vaxtarrými hefst 3. október og lýkur 24. nóvember með fjárfestakynningum þátttökuteymanna.

*Samstarfsverkefnið Norðanátt byggir á hringrás árlegra viðburða þar sem frumkvöðlar fá tækifæri til að þróa hugmyndir sínar, vaxa og ná lengra. Hringrásin samanstendur af hugmyndasamkeppninni Norðansprotanum, viðskiptahraðlinum Vaxtarrými og fjárfestamóti. Að Norðanátt standa EIMUR, SSNV, SSNE og ráðgjafafyrirtækið RATA. Bakhjarlar Norðanáttar eru Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið og Lóan - nýsköpunarsjóður fyrir landsbyggðina.

