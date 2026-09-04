Treyjudagurinn er í dag og við erum öll í sama liði!
Á Íslandi greinist að meðaltali eitt barn í hverjum mánuði með krabbamein. Á Treyjudeginum klæðist fólk uppáhaldstreyjunni sinni til stuðnings börnum með krabbamein og fjölskyldum þeirra. Dagurinn hefur verið haldinn í Danmörku, Svíþjóð og Noregi um árabil en þetta mun vera í fyrsta sinn sem haldið er upp á daginn á Íslandi.
Ef þú fórst ekki í treyjuna í morgun þá er bara að drífa í því í hádeginu! Leikurinn er einfaldur. Klæddu þig í treyju – deildu mynd af þér á samfélagsmiðlum - styrktu börn með krabbamein.
Börn með krabbamein, styrktarfélag stendur að deginum. Félagið styður börn með krabbamein og fjölskyldur þeirra með fjölbreyttum hætti. Hægt er að styrkja félagið með því að fara inn á heimasíðuna treyjudaguri.is.
Það skiptir ekki máli með hvaða liði þú heldur – á Treyjudeginum erum við öll í sama liði. Fyrir börn með krabbamein!