3G-kerfi Símans verður lokað í apríl og maí
Vakin er athygli á því að 3G-kerfi fjarskiptafyrirtækisins Símans verður lokað um land allt í apríl og maí. Það hefur í för með sér að búnaður sem styður aðeins 3G eða eldri tækni mun hætta að virka. Því er mikilvægt fyrir notendur hjá fyrirtækinu að skipta út þeim tækjum, því annars er hætta á að missa farsímasamband, frá þessu er sagt á vef Skagafjarðar.
Til að fá nánari upplýsingar um hvort tæki styðji 3G-kerfi eru viðskiptavinir Símans beðnir um að hringja í síma 550-7880.