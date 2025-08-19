809 nemendur skráðir til leiks í FNV

Selma Barðdal setti FNV í fyrsta sinn í morgun en hún er aðeins þriðji skólameistarinn í sögu skólans. Á undan henni voru Jón Friðberg Hjartarson og Ingileif Oddsdóttir. MYND AÐSEND
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra var settur í morgun í 47. skipti. Heimavistin var opnuð nemendum nú á sunnudag og í gær hófust nýnemadagar. Skólasetning var kl. 8 og í framhaldi af því var opnað fyrir stundatöflur. Þau tímamót urðu að þriðji skólameistarinn í sögu FNV (áður FáS) setti skólann en Selma Barðdal tók í byrjun mánaðarins við af Ingileif Oddsdóttur sem skólameistari. Selma segir skólaárið leggjast afar vel í sig. „Ég er að taka við góðu búi og hlakka mikið til þess að kynnast öllu því góða fólki sem starfar við skólann sem og nemendum skólans.“

