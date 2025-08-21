Addi Ólafs og Kolbeinn Tumi tryggðu Stólunum sigur á Ólafsfirði

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.08.2025 kl. 10.19 oli@feykir.is

Tindastólsmenn gerðu góða ferð á Ólafsfjörð í gærkvöldi og hirtu öll stigin í sjö marka spennutrylli. Stólarnir héldu nokkuð þunnskipaðir á Tröllaskagann en þrír af fjórum erlendum leikmönnum liðsins voru ekki með; tveir voru í banni og einn meiddur. Tvívegis lentu Stólarnir tveimur mörkum undir en það dugði að skora þrjú síðustu mörk leiksins til að krækja í stigin. Lokatölur 3-4 og Stólarnir príluðu á ný upp í efri hluta 3. deildar.

