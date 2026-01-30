Aðsóknarmet í sundlaugum Skagafjarðar árið 2025

feykir.is Skagafjörður 30.01.2026 kl. 12.02 gunnhildur@feykir.is
MYND SKAGAFJÖRÐUR
MYND SKAGAFJÖRÐUR

Sundlaugar Skagafjarðar nutu gríðarlegra vinsælda á árinu 2025 og var aðsókn með þeim allra bestu frá upphafi.

Gaman er að segja frá því að tvö met féllu á árinu. Alls sóttu tæplega 106 þúsund gestir laugarnar þrjár heim og er þetta í fyrsta sinn sem heildarfjöldinn fer yfir 100 þúsund. Þá sló Sundlaug Sauðárkróks eigið met með rúmlega 57 þúsund gestum, sem jafngildir 27% aukningu frá árinu 2024. Þetta kemur fram í frétt á vef Skagafjarðar. 

Stækkun Sauðárkrókslaugar, sem opnaði í byrjun júlí, virðist hafa haft afgerandi áhrif á þessa tölfræði. Sé aðeins horft til mánaðanna eftir opnun jókst aðsókn um 44% milli ára sem undirstrikar að nýja aðstaðan hefur fallið í einstaklega góðan jarðveg hjá bæði heimafólki sem og gestum.

Sundlaugin á Hofsósi hélt áfram að laða að fjölda gesta og var heimsótt af rúmlega 25 þúsund manns á árinu. Þá naut Varmahlíðarlaug einnig mikillar aðsóknar og fékk tæplega 24 þúsund gesti.

Aðsóknartölurnar sýna að sundlaugarnar gegna lykilhlutverki í afþreyingu og vellíðan íbúa og gesta í Skagafirði. Ef fram heldur sem horfir gæti árið 2026 orðið enn eitt metárið.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Gleði, taktur og troðfullt hús á Hofsósi. MYND AF GAV.IS

    Frábær dansvika að baki í Grunnskólanum austan Vatna

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 30.01.2026 kl. 10.28 oli@feykir.is
    Í síðustu viku ríkti sannkölluð dansgleði í Grunnskólanum austan Vatna í Skagafirði þegar nemendur tóku þátt í fjölbreyttri og skemmtilegri danskennslu hjá Ingunni danskennara. Á heimasíðu skólans segir að allir bekkir hafi fengið tækifæri til að hreyfa sig, læra ný spor og sumir fengu einnig tækifæri til að semja eigin dansa.
    Meira
  • Stefán Vagn í Alþingishúsinu. MYND AÐSEND

    Stefán Vagn hefur áhyggjur af stöðu og þróun efnahagsmála

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 30.01.2026 kl. 10.14 oli@feykir.is
    Í tilkynningu frá Framsóknarflokknum segir að Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknar í Norðvesturkjördæmi, hafi óskað eftir því að fjárlaganefnd Alþingis boði fjármála- og efnahagsráðherra á sérstakan fund hið fyrsta til að ræða stöðu og þróun efnahagsmála í byrjun árs 2026.
    Meira

  • Nú þreyjum við þorrann

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 30.01.2026 kl. 10.04 gunnhildur@feykir.is
    Þorrinn er genginn í garð og með honum þorrablótin, sem víða eru farin að setja svip sinn á mannlífið.Blaðamanni fannst agalega flott að segja í fyrirsögn að við værum byrjuð að þreyja þorrann og fletti svo upp þýðingunni til að vera alveg viss hvað það þýddi. Það þýðir í raun að standa af sér erfiðan eða langan tíma, oft með þolinmæði og úthaldi. Þorrinn þótti harður, kaldur og erfiður og að þreyja þorrann var því bókstaflega að lifa af þennan krefjandi hluta vetrarins og þannig má segja að þorrablótin hafi orðið til. Þau voru og eru haldin til að gera þorrann bærilegri, með mat, gleði og samveru.
    Meira
  • Rita kominn í þann rústrauða. MYND FRÁ UMFT

    Penninn góði kominn á loft hjá Tindastóli

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.01.2026 kl. 09.37 oli@feykir.is
    Rita Lang hefur skrifað undir samning við knattspyrnudeild Tindastóls og mun því leika með Stólastúlkum í Lengjudeildinni í sumar. Rita er portúgalskur miðjumaður og hefur hún spilað í Bandaríkjunum, Portúgal, Írlandi og Íslandi.
    Meira
Yfirlit frétta