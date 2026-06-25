Auglýst eftir umsóknum í Húnasjóð
Á heimasíðu Húnaþings vestra segir að nú er auglýst eftir umsóknum í Húnasjóð fyrir árið 2026. Hjónin Ásgeir Magnússon og Unnur Ásmundsdóttir stofnuðu Húnasjóð til þess að minnast starfs Alþýðuskóla Húnvetninga, sem Ásgeir stofnaði og rak á Hvammstanga árin 1913-1920. Tilgangur sjóðsins er að stuðla að endurmenntun og fagmenntun í Húnaþingi vestra.
Samkvæmt skipulagsskrá fyrir Húnasjóð sem samþykkt var á fundi sveitarstjórnar þann 12. október 2000 skal sveitarsjóður leggja sjóðnum árlega til fé skv. fjárhagsáætlun hverju sinni. Árlegu framlagi Húnaþings vestra ásamt hálfum vöxtum höfuðstóls skal úthluta í styrki á ári hverju.
Aðeins er tekið á móti umsóknum sem skráðar eru á íbúagátt, undir fjölskyldusvið. Umsóknarfrestur er til og með 12. júlí 2026. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér úthlutunarreglur sjóðsins.