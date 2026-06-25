Gestadagur á fornleifasvæðinu á Reynistað í Skagafirði
Miðvikudaginn 1. júlí verður boðið upp á leiðsögn um fornleifasvæðið á Reynistað. Leiðsögnin er í umsjón dr. Brendu Prehal og dr. George Hambrecht auk nemenda þeirra úr fornleifafræðiskóla sem er hluti af International Field Research Institute.
Skólinn er rekinn af dr. Brendu Prehal og dr. George Hambrecht og er fornleifafræðiskóli á vettvangi. Nemendurnir sem verða í leiðsögninni koma frá Bandaríkjunum og Kanada, því verður leiðsögnin að mestu á ensku.
Gestir munu fá að sjá það sem hefur verið grafið upp á svæðinu auk leynistað á túninu. Upphafsstaður leiðsagnarinnar er við Reynistaðakirkju og hún hefst kl. 12:00.