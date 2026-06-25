Gestadagur á fornleifasvæðinu á Reynistað í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 25.06.2026 kl. 08.55 bladamadur@feykir.is
Mynd af svæðinu við Reynistað. AÐSEND MYND
Mynd af svæðinu við Reynistað. AÐSEND MYND

Miðvikudaginn 1. júlí verður boðið upp á leiðsögn um fornleifasvæðið á Reynistað. Leiðsögnin er í umsjón dr. Brendu Prehal og dr. George Hambrecht auk nemenda ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏þeirra úr fornleifafræðiskóla sem er hluti af International Field Research Institute.

Skólinn er rekinn af dr. Brendu Prehal og dr. George Hambrecht og er fornleifafræðiskóli á vettvangi. Nemendurnir sem verða í leiðsögninni koma frá Bandaríkjunum og Kanada, ‏því verður leiðsögnin að mestu á ensku.

Gestir munu fá að sjá ‏það sem hefur verið grafið upp á svæðinu auk leynistað á túninu. Upphafsstaður leiðsagnarinnar er við Reynistaðakirkju og hún hefst kl. 12:00. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏

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