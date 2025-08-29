Björgunarsveitir stóðu hálendisvaktina að Fjallabaki

Astoð veitt að Fjallabaki. Mynd: fb.Björgunarfélagið Blanda.
Astoð veitt að Fjallabaki. Mynd: fb.Björgunarfélagið Blanda.

Tólf félagar úr Björgunarfélaginu Blöndu og björgunarsveitunum Húnum úr Húnaþingi vestra, Skagfirðingasveit úr Skagafirði, Kili frá Kjalarnesi og Dalbjörgu úr Eyjafirði tóku þátt í hálendisvakt Slysavarnafélagsins Landsbjargar dagana 10.-17. ágúst síðastliðinn. Útköll voru fá að þessu sinni og því gafst björgunarsveitarfólki tími til að ferðast um svæði og njóta þess sem Fjallabak hefur upp á að bjóða, eins og segir á facebooksíðu Björgunarfélagsins Blöndu.

