Búast má við hörkuleik – Sú ameríska farin

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 28.10.2026 kl. 09.55 hinrik@feykir.is
Allir í Síkið í kvöld. Mynd: Davíð Már
Allir í Síkið í kvöld. Mynd: Davíð Már

Í kvöld kl: 19.15 mætast Tindastóll og Valur í Síkinu á Sauðárkróki í Bónusdeild kvenna en bæði lið eru jöfn með 4 stig eftir tvo sigra og tvö töp í upphafi móts.

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