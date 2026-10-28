Búast má við hörkuleik – Sú ameríska farin

feykir.is
Skagafjörður, Listir og menning 28.10.2026
kl. 10.25 oli@feykir.is
Aufúsugestur mætir á Héraðsskjalasafn Skagfirðinga fimmtudaginn 29. október en það er fyrrverandi forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson. Þar mun hann kynna nýútkomna bók sína, Vald hinna veiku, þar sem hann rekur sögu Landhelgismálsins 1971-1974. Kynningin hefst kl. 17 og eru allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.
feykir.is
Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 28.10.2026
kl. 10.05 oli@feykir.is
Gagnaver hafa verið mikið í umræðunni og mörg sveitarfélög virðast spennt fyrir uppbyggingu slíkra mannvirkja en starfsemin er gríðarlega orkufrek. Hér á Norðurlandi er gagnaver á Blönduósi og þar er nú mikil uppbygging. Í síðustu viku var sagt frá því að Dalvíkingar, Akureyringar og Þingeyingar væru að plana bygginga gagnavera en ekki var minnst á Skagafjörð í þessu sambandi. Feykir spurði Magnús Barðdal sveitarstjóra Skagafjarðar út í málið.
feykir.is
Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 28.10.2026
kl. 08.35 hinrik@feykir.is
Tónskáldið, píanóleikarinn og söngkonan Sigurdís Tryggvadóttir frá Ártúnum í Blöndudal snýr á heimaslóðir og heldur útgáfutónleika í tilefni af fyrstu plötu sinni, Bergmál fjallanna. Platan kemur út á Íslandi 31. október og fara tónleikarnir fram í Blönduóskirkju, Hvammstangakirkju og Menningarhúsinu Miðgarði í Varmahlíð. Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir tónlistarkonuna.
Hefur þú innsýn í íslenska skötuhefð og reynslu af því að kæsa skötu? Nú leitum við að framleiðendum um allt land sem verka skötu. Ef þú þekkir vel hvernig kæsing fer fram og/eða hvernig verklagið hefur breyst í tímans rás máttu endilega heyra í okkur! Sömuleiðis ef þú veist hverjir stunda slíka framleiðslu.
Hefur þú innsýn í íslenska skötuhefð og reynslu af því að kæsa skötu? Nú leitum við að framleiðendum um allt land sem verka skötu. Ef þú þekkir vel hvernig kæsing fer fram og/eða hvernig verklagið hefur breyst í tímans rás máttu endilega heyra í okkur! Sömuleiðis ef þú veist hverjir stunda slíka framleiðslu.
Landsamband eldri borgara (LEB) hefur á síðustu fimm árum náð mikilvægum árangri í réttinda- og kjarabaráttu eldra fólks. Það er ástæða til að fagna þeim sigrum sem unnist hafa. Þeir eru ekki sjálfsagðir og komu ekki af sjálfu sér. Þeir eru afrakstur þrotlausrar baráttu, samstöðu og skýrrar kröfugerðar gagnvart stjórnvöldum. Núverandi stjórnvöld hafa sýnt okkur velvilja og það ber að þakka.
Sunnudaginn 25. október fór fyrsti opni sviðsviðburðurinn „Northern Mics“ fram á Gránu Bistro á Sauðárkróki. Aline Garcia hafði frumkvæði að þessum mánaðarlega viðburði, með stuðningi Freyju Rutar Emilsdóttur í gegnum menningarfélagið Gránu. Verkefnið spratt af löngun til að skapa vettvang þar sem fólk getur deilt fjölbreyttri listrænni tjáningu, þvert á menningarleg og tungumálaleg landamæri, og stuðlað að sterkari tengslum innan samfélagsins á Sauðárkróki.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Nú er það Stefán Þórarinn Ólafsson (1964), gítarleikari og hæstaréttarlögmaður hjá PACTA lögmönnum, sem svarar Tón-lystinni. Stefán er Húnvetningur, ólst upp á Steiná í Svartárdal og er sonur hjónanna Jónu Önnu Stefánsdóttur frá Steiná og Ólafs Blómkvist Jónssonar frá Keflavík. Hann býr á Blönduósi ásamt konu sinni, Erlu Ísafold. Feykir lagði Tón-lystina í faðminn á Stefáni snemma í desember og svaraði hann að bragði.