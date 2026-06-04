Búvörusamningar framlengdir um eitt ár
Náðst hefur samkomulag um að framlengja núgildandi búvörusamninga um eitt ár, en þeir hefðu ella runnið út um næstu áramót. Í frétt á vef Bændablaðsins segir að tíminn verði nýttur í viðræður um framtíðarstarfsskilyrði landbúnaðarins, en undirbúningur af hálfu Bændasamtakanna hefur staðið yfir um nokkurt skeið. Viðræðuáætlun liggur fyrir og hefur verið samþykkt af báðum aðilum.
Fram kemur að í samkomulagi Atvinnuvegaráðuneytis og Bændasamtaka Íslands sé gert ráð fyrir að heildarframlög til málaflokksins verði þau sömu á næsta ári og í ár, en að hluti þeirra renni í sérstakan stuðning við fjárfestingar og nýliðun í greininni.
„Ég fagna því að vinnan við mótun starfsskilyrða bænda og landbúnaðarins sé komin á þetta stig, en það hefur svo sem legið fyrir lengi að búvörusamningar yrðu framlengdir, enda lá vilji beggja aðila til þess. Nú getum við hafist handa við samningaborðið og ég leyfi mér að gera ráð fyrir að nýir samningar muni renna styrkari stoðum undir íslenskan landbúnað og skapa forsendur fyrir frekari framförum og verðmætasköpun í greininni“ hefur Bændablaðið eftir Trausta Hjálmarssyni, formanni Bændasamtaka Íslands.