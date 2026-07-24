Vinnslutillaga fyrir Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ auglýst
Byggðarráð Skagafjarðar í umboði sveitarstjórnar samþykkti á 202. fundi sínum þann 16. júlí 2026 að auglýsa vinnslutillögu fyrir "Byggðasafn Skagfirðinga í Glaumbæ" skv. 40 gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Vinnslutillaga skipulags fyrir Glaumbæ er sett fram á skipulagsuppdrætti ástamt greinargerð.
Tilgangur skipulagsins er að setja skilmála um framtíðaruppbyggingu á safnsvæðinu. Helstu viðfangsefni skipulagsins er m.a. að skilgreina lóðarmörk safnsins, byggingareiti, aðkomu, bílastæði og stígakerfi. Í skipulaginu er skilgreind ný vegamót við Skagfirðingabraut með aðkomu að safninu ásamt bílastæði og byggingareit fyrir þjónustuhús. Þetta er gert til að tryggja umferðaröryggi, bæta innra skipulag og anna með viðeigandi hætti þeim fjölda gesta sem sækja safnið heim ár hvert.
Við vinnslu skipulagsins var ákveðið að breyta skipulagsmörkum þannig að þau nái einungis utan um starfsemi og fyrirhugaða lóð Byggðasafns Skagfirðinga í Glaumbæ. Við þessa breytingu færast skipulagsmörkin og minnka úr 18,90 ha í 8,06 ha.
Vinnslutillagan er auglýst frá 22. júlí til og með 16. ágúst 2026.
Hægt er að skoða hana í Skipulagsgátt Skipulagsstofnunar á www.skipulagsgatt.is/ undir málsnúmeri 1641/2025. Einnig er hægt að nálgast gögnin á heimasíðu Skagafjarðar www.skagafjordur.is
Með kynningu vinnslutillögu er íbúum og öðrum hagsmunaaðilum gefinn kostur á að senda inn rafrænar ábendingar og ábendingar sem snúa að málefnum deiliskipulagsins og komandi skipulagsvinnu í gegnum vef Skipulagsgáttar á www.skipulagsgatt.is/ mál 1641/2025 í síðasta lagi 16. ágúst 2026. Einnig er hægt að skila inn skriflegum umsögnum til skipulagsfulltrúa í afgreiðslu Ráðhússins, Skagfirðingabraut 17-21, 550 Sauðárkróki eða á netfangið skipulagsfulltrui@skagafjordur.is
Skipulagsfulltrúi Skagafjarðar