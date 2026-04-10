Byggðagleraugun 2026 afhent á ársþingi SSNV

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.04.2026 kl. 08.52 oli@feykir.is
Þórhallur Rúnar Rúnarsson, Hulda Björg Jónsdóttir og Friðbjörn Ásbjörnsson veittu viðurkenningunum viðtöku fyrir hönd Borealis Data Center og FISK Seafood. MYND FRÁ SSNV
Þórhallur Rúnar Rúnarsson, Hulda Björg Jónsdóttir og Friðbjörn Ásbjörnsson veittu viðurkenningunum viðtöku fyrir hönd Borealis Data Center og FISK Seafood. MYND FRÁ SSNV

Ársþing Samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi vestra var haldið á Hótel Laugarbakka nú á miðvikudaginn. Þar fór meðal annars fram afhending Byggðagleraugnanna 2026 en handhafar þeirra eru tvö fyrirtæki á Norðurlandi vestra, Borealis Data Center á Blönduósi og FISK Seafood á Sauðárkróki.

„Bæði fyrirtækin hafa sýnt, hvort með sínum hætti, hvernig atvinnulíf getur stutt við jákvæða byggðaþróun og eflt samfélög í landshlutanum,“ segir í frétt á vef SSNV.

Þar segir jafnframt í kynningu:

Borealis Data Center hlýtur viðurkenninguna fyrir framsækna og markvissa uppbyggingu á landsbyggðinni og sýna þannig að þekkingardrifin starfsemi getur vaxið og dafnað utan höfuðborgarsvæðisins. Hjá fyrirtækinu starfa nú þrettán manns og hefur starfsfólki fjölgað um fimm frá ársbyrjun 2024. Fyrirtækið hefur jafnframt áform um frekari stækkun, sem mun skapa fleiri störf og styrkja innviði á svæðinu enn frekar. Starfsemi Borealis hefur einnig jákvæð áhrif á nærsamfélagið með aukinni eftirspurn eftir þjónustu og samstarfi við fyrirtæki á svæðinu.

FISK Seafood fær Byggðagleraugun 2026 fyrir framlag sitt til inngildingar erlendra starfsmanna og fyrir að vera leiðandi afl í því að styrkja samfélagslega þátttöku og samheldni í landshlutanum. Fyrirtækið hefur meðal annars boðið starfsfólki íslenskunám á vinnutíma og þannig stutt við virkari þátttöku þess í samfélaginu. Aðgerðir sem þessar hafa víðtæk áhrif, ekki aðeins innan fyrirtækisins heldur einnig í nærsamfélaginu. Þær stuðla að auknum tengslum milli íbúa, bæta samskipti og efla samfélagslega samheldni, sem er lykilforsenda fyrir öflugri byggðaþróun.

