Dásamleg stund á Kaffihúsi með eldri borgurum!
Í dag héldu krakkarnir í Sumarfjöri Húnabyggðar kaffihús fyrir eldri borgara og það var einstaklega ánægjulegt að sjá hversu vel tókst til. Á heimasíðu Húnabyggðar segir að mætingin hafi verið frábær og krakkarnir staðið sig með miklum sóma.
„Þau tóku hlutverki sínu sem gestgjafar og þjónar alvarlega, en um leið ríkti gleði, hlýja og góð stemning. Undanfarna tvo daga hafa þau undirbúið kaffihúsið af miklum metnaði og bökuðu sjálf, bananabrauð og súkkulaðikökur. Einnig var boðið upp á nýbakaðar vöfflur, kaffi og djús.
Við erum afar stolt af þessum duglegu krökkum sem lögðu hjarta sitt í verkefnið og sköpuðu notalega samverustund fyrir gestina.
Kærar þakkir til allra sem komu og gerðu daginn svona skemmtilegan!“ segir í fréttinni.
Heimild og enn fleiri myndir: Húnabyggð.is