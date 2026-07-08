Dagskrá Húnavöku komin í loftið
Nú styttist óðum í Húnavöku 2026 en hún fer fram í Húnabyggð dagana 15.-19. júlí. „Dagskráin er tilbúin og við erum virkilega spennt að taka á móti gestum. Það verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá frá miðvikudegi til sunnudags, þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi,“ segir Kristín Ingibjörg Lárusdóttir viðburðastjóri Húnavökunnar. Feykir lagði nokkrar spurningar fyrir Húnavökustjórann.
Eru íbúar Húnabyggðar að komast í Húnavökugírinn? „Já, það má klárlega finna fyrir því. Húnavakan er einn af stóru viðburðum sumarsins í Húnabyggð og það er alltaf mikil tilhlökkun. Heimafólk, brottfluttir Húnvetningar og gestir alls staðar að af landinu koma saman og það myndast einstök stemning í bænum þegar Húnavakan gengur í garð.“
Hvaða dagskrárliðir reiknarðu með að veki mesta athygli? „Það eru nokkrir dagskrárliðir sem fólk bíður alltaf spennt eftir. VILKO-vöffluröltið sló algjörlega í gegn í fyrra og við eigum von á að það verði jafn vinsælt núna. Götugrillið á fimmtudeginum er líka orðið fastur liður sem setur tóninn fyrir helgina. Svo er laugardagurinn yfirleitt hápunktur Húnavöku með markaðnum, fjölskylduskemmtuninni, brekkusöngnum og ballinu um kvöldið, ásamt ýmsum öðrum viðburðum. Leikhópurinn Lotta dregur líka alltaf að sér gríðarlega marga gesti og er orðinn einn af vinsælustu fjölskylduviðburðunum.“
Er eitthvað sem hefur slegið í gegn á Húnavöku sem kom á óvart? „Já, bæði VILKO-vöffluröltið og götugrillið fóru langt fram úr okkar væntingum í fyrra. Það mætti ótrúlegur fjöldi fólks og það skapaðist frábær stemning – auðvitað hjálpaði góða veðrið mikið til. En það sem mér finnst kannski skemmtilegast er hvað heimamenn eru duglegir að leggja sitt af mörkum. Fólk stendur fyrir alls konar sýningum, mótum, tónleikum og að opna heimili sín í vöffluröltinu og aðrir viðburðir. Þegar heimafólkið tekur svona virkan þátt myndast svo mikil samstaða og það er að mínu mati það sem gerir Húnavöku svona skemmtilega.“