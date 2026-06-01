Einir á toppi 3. deildarinnar

Prjónagleðin, eða Iceland Knit Fest upp á enska tungu, verður haldin af sveitarfélaginu Húnabyggð dagana 5.-7. júní næstkomandi og er þetta í annað sinn sem Húnabyggð er alfarið með handverkshátíðina á sinni könnu. Það er Svanhildur Pálsdóttir sem er viðburðastjóri Prjónagleðinnar í fimmta skipti og sér hún um undirbúning, skipulag og framkvæmd ásamt mögnuðum hópi sjálfboðaliða. Feykir sendi nokkrar vandaðar spurningar á viðburðastjórann en í ár er haldið upp á það að þetta er í tíunda sinn sem Prjónagleði fer fram.
Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni.
Eins of Feykir greindi frá fyrr í dag liggur nú fyrir að Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkur hafa myndað nýjan meirihluta í sveitarfélaginu Skagafirði. Í fréttinni kom fram að Magnús Barðdal, oddviti Sjálfstæðisflokksins, tekur við af Sigfúsi Inga Sigfússyni sem sveitarstjóri en Sigfús Ingi gegndi embættinu í 12 ár. Nýr meirihluti hefur nú kynnt málefnasamning sinn og var hann birtur á heimasíðu Skagafjarðar í dag. Lesa má hann hér að neðan.
feykir.is
Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 29.05.2026
kl. 20.28 oli@feykir.is
Sagt var frá því á heimasíðu Skagafjarðar í dag að í vikunni skrifuðu Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra, Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri Skagafjarðar og Selma Barðdal Reynisdóttir skólameistari Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra undir viljayfirlýsingu um stækkun verknámshúss Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Áætlað er að framkvæmdir hefjist næsta vetur og gert er ráð fyrir að húsið verði reist í tveimur áföngum.
Talsverður vöxtur er í ferðaþjónustu á Norðurlandi, einkum í vetrarferðaþjónustu, og umtalsverðar fjárfestingar yfirstandandi eða í bígerð á svæðinu. Komufarþegum til Akureyrarflugvallar fjölgaði um 9,5% á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri, þá eru vísbendingar um að erlendir ferðamenn sem heimsækja Norðurland leiti sérstaklega í annars konar afþreyingu en ferðamenn sem koma um Keflavíkurflugvöll. Fjallað var um stöðu og horfur í ferðaþjónustu á Norðurlandi á ráðstefnunni „Segjum sögur af fjárfestingum“ sem Markaðsstofa Norðurlands stóð fyrir í vikunni.
Félagar í Rótarýklúbbi Sauðárkróks komu færandi hendi í heimsókn í aðsetur sjúkraþjálfunar og endurhæfingar HSN á Sauðárkróki þann 21. maí síðastliðinn. Það er markmið félaga að láta gott af sér leiða sem víðast í samfélaginu. Gjöfin í ár eru þrjú þrekhjól, hugsuð fyrir alla þá fjölmörgu einstaklinga sem njóta þjálfunar og endurhæfingar hjá stofnuninni.
Erlend fjárfestingarfyrirtæki sækja stíft að fá að reisa Vindmyllugarða á Íslandi. Þarna eru meðal annars á ferðinni erlendir einkafjárfestar sem vilja mjólka verðmæti og arð út úr raforkuframleiðslu á Íslandi og umbreyta þar með íslenskri náttúru með alvarlegum afleiðingum. Fram hefur komið að sótt hefur verið um að reisa vindmyllugarða á yfir 40 stöðum á landinu.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Minn tónlistarsmekkur er afar óreiðu- og jaðarkenndur en þessa dagana er ég að hlusta á margvíslega tónlist frá Suður-Ameríku, td. Mexícó og Kúbu. Ég var svo heppin að komast á tónleika í Mexícó nýlega með Lilu Downs sem er ein af mínum uppáhaldssöngkonum. Einnig sperrast eyrun upp ef ég heyri tónlist frá framandi menningarheimum eins og Tyrklandi eða Balkan skaganum, nefna má í þeim efnum Mercan Dede frá Tyrklandi, Balkan Beat box og búlgörsk þjóðlög sem ég er nýbúin að uppgötva. Svo er tangó og flamenco einnig í uppáhaldi, í tango fer fremstur Piazolla og flamenco snillingurinn Diego el Cigala frá Spáni blandar saman tango og flamenco.