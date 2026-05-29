Málefnasamningur Byggðalista og Sjálfstæðisflokks
Eins of Feykir greindi frá fyrr í dag liggur nú fyrir að Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkur hafa myndað nýjan meirihluta í sveitarfélaginu Skagafirði. Í fréttinni kom fram að Magnús Barðdal, oddviti Sjálfstæðisflokksins, tekur við af Sigfúsi Inga Sigfússyni sem sveitarstjóri en Sigfús Ingi gegndi embættinu í 12 ár. Nýr meirihluti hefur nú kynnt málefnasamning sinn og var hann birtur á heimasíðu Skagafjarðar í dag. Lesa má hann hér að neðan.
Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa kynnt málefnasamning sinn fyrir kjörtímabilið 2026–2030 með skýra framtíðarsýn um að efla Skagafjörð sem öflugt og aðlaðandi samfélag fyrir íbúa og atvinnulíf. Í málefnasamningnum er áhersla lögð á öflugt atvinnulíf, uppbyggingu innviða, aukna nýsköpun, bætt aðgengi að húsnæði og þjónustu, heilsueflingu, sterkt skólasamfélag og góða þjónustu við fólk á öllum aldri. Jafnframt er lögð sérstök áhersla á virkt samtal við íbúa, ábyrga fjármálastjórn og markvissa uppbyggingu sem styður við lífsgæði, fjölbreytt tækifæri og áframhaldandi þróun allra byggðakjarna í sveitarfélaginu.
Magnús Barðdal Reynisson mun taka við stöðu sveitarstjóra af Sigfúsi Inga Sigfússyni. Sveinn Þ. Úlfarsson Finster verður forseti sveitarstjórnar fyrstu tvö árin, að þeim tíma liðnum mun Sólborg Sigurrós Borgarsdóttir taka við forsetakeflinu. Eyþór Fannar Sveinsson verður skipaður formaður byggðarráðs.
Málefnalistinn er aðgengilegur í heild sinni hér að neðan.
Málefnalisti Byggðalista og Sjálfstæðisflokks
Skagafjörður 2026- 2030
Skagafjörður er einstakt samfélag sem íbúar geta verið stoltir af. Byggðalistinn og Sjálfstæðisflokkurinn ganga nú til samstarfs með það markmið að Skagafjörður verði aðlaðandi staður þar sem fjölskyldur kjósa að setjast að, ungt fólk sér tækifæri, eldri borgarar njóta öryggis og virðingar og atvinnulífið blómstrar.
Við trúum því að besta niðurstaðan fáist þegar íbúar, atvinnulíf, kjörnir fulltrúar og starfsfólk sveitarfélagsins vinna saman. Þessi sáttmáli byggir á þeirri sannfæringu okkar að Skagafjörður eigi að standa öðrum sveitarfélögum framar í lífsgæðum, atvinnutækifærum og samheldni og er leiðarvísir fyrir næstu fjögur ár en ekki tæmandi verkefnalisti.
Öflugt atvinnulíf og sterk byggð
Framtíð Skagafjarðar veltur á því að hér séu skapaðar aðstæður þar sem fólk og fyrirtæki vilja vaxa. Við munum leggja áherslu á það að Skagafjörður er matvælahérað og halda áfram öflugri hagsmunabaráttu fyrir landbúnað í Skagafirði í víðum skilningi. Við ætlum að byggja á styrkleikum héraðsins til þess að efla heilsársferðaþjónustu í samvinnu við hagaðila á svæðinu. Menningararfur héraðsins og saga, íslenski hesturinn, Glaumbær og Hólastaður auk fjölda útivistarmöguleika eru í senn hornsteinar og tækifæri. Þannig styrkjum við Skagafjörð sem miðpunkt ævintýra á Íslandi. Við þurfum að tryggja stækkun hafnarinnar á Sauðárkróki og bæta aðgengi, aðstöðu og þjónustu við smábátahafnir á Sauðárkróki og Hofsósi.
Við ætlum að stuðla að því að hér verði skapað öflugt og lifandi nýsköpunarumhverfi þar sem skólasamfélagið, atvinnulífið og frumkvöðlar vinna saman. Uppbygging á Hólum verður með það að markmiði að styrkja staðinn sem byggðakjarna, áfangastað og háskólasamfélag. . Skagafjörður verður efldur sem skólasamfélag og stuðlað að auknu námsframboði bæði á framhalds- og háskólastigi. Gamli bærinn á Sauðárkróki verður skipulagður sem aðlaðandi, lifandi og fjölbreytt svæði fyrir íbúa, atvinnulíf og gesti.
Við ætlum að beita okkur fyrir bættu afhendingaröryggi raforku og tryggu orkuframboði í Skagafirði til að styðja við atvinnuuppbyggingu, orkuskipti og framtíðarþróun sveitarfélagsins.
Aðgengi að heitu og köldu vatni er forsenda fyrir því að atvinnulífið geti vaxið og lífsgæði íbúa séu tryggð. Við ætlum að stuðla að fjölbreyttu framboði lóða og húsnæðis í öllum þéttbýliskjörnum í samstarfi við leigufélög og uppbyggingaraðila og lækka fasteignaálögur á íbúa í áföngum.
Heilsueflandi samfélag
Skagafjörður á að vera samfélag þar sem heilsa og vellíðan eru sjálfsögð gæði, óháð aldri, búsetu eða aðstæðum. Við ætlum að ráðast í uppbyggingu hjóla-, göngustíga og reiðvega, byggja upp skólahreystibrautir við alla grunnskóla sveitarfélagsins og leita leiða til að lækka kostnað við íþróttaiðkun barna. Samtal við íþróttahreyfinguna í Skagafirði verður aukið og þarfagreining ásamt frumhönnun unnin fyrir byggingu fjölnota íþróttamannvirkis á Sauðárkróki, þar sem fjölbreyttum þörfum m.a. íþrótta-, æskulýðs- og frístundastarfs verður mætt. Bygging íþróttahúss á Hofsósi verður kláruð á kjörtímabilinu og aðstaða íþróttamannvirkja í Varmahlíð bætt. Með aukinni áherslu á saunaog baðmenningu viljum við í samstarfi við einkaaðila skapa Skagafirði sérstöðu sem áfangastaðar heilsu og vellíðunar, bæði fyrir íbúa og gesti.
Geðheilbrigði og félagsleg þátttaka verður efld með aukinni fræðslu, betri samvinnu og fjölbreyttari atvinnuúrræðum fyrir fatlað fólk og öryrkja í Skagafirði. Innkaupastefna sveitarfélagsins verður mótuð með áherslu á heilnæmt fæði og aukna nýtingu hráefnis úr héraði.
Góð þjónusta óháð aldri
Það á að vera gott að alast upp, lifa og eldast í Skagafirði, sama hvar í sveitarfélaginu fólk býr.
Grunn- og leikskólar eru hjartað í samfélaginu. Við ætlum að vinna í nánu samstarfi við
starfsfólk og foreldra að því að viðhalda faglegu og aðlaðandi vinnuumhverfi og nýta hugmyndir og reynslu til að efla skólastarf og aðstöðu skóla á öllum stigum í sveitarfélaginu.
Við ætlum að efla samtal og samstarf við Öldungaráð og eldri borgara með það að markmiði að tryggja góða þjónustu, aukið aðgengi að hreyfingu og tómstundum, öfluga heimaþjónustu óháð búsetu og fjölgun hentugs húsnæðis með sameiginlegri aðstöðu. Markmið okkar er að gott sé að eldast í öllum byggðum sveitarfélagsins.
Aðgengi verður bætt í samstarfi við aðgengishóp sveitarfélagsins. Móttaka og þjónusta við nýja íbúa verður efld með bættri upplýsingagjöf, góðu aðgengi að þjónustu og stuðningi við þátttöku fólks af erlendum uppruna í samfélaginu.
Samtal við íbúa, þjónusta og traustir innviðir
Bestu ákvarðanirnar eru teknar þegar íbúar eru hafðir með í ráðum. Þess vegna munu sveitarstjóri og kjörnir fulltrúar bjóða upp á viðtalstíma vítt og breitt um sveitarfélagið á kjörtímabilinu, auk þess sem við ætlum að halda regluleg íbúaþing í öllum byggðakjörnum Skagafjarðar. Þar fá íbúar tækifæri til að hafa áhrif á forgangsröðun, þróun og atvinnuuppbyggingu síns nærumhverfis og sveitarfélagsins í heild.
Traustir innviðir eru forsenda góðs samfélags. Við ætlum að fylgja eftir heildstæðri áætlun um endurnýjun gatna- og fráveitukerfis í þéttbýliskjörnum, hefja undirbúning að uppbyggingu fráveitustöðva sem uppfylla lögbundnar kröfur og stuðla að bættri umhverfisvernd. Við ætlum að endurskoða fyrirkomulag sorphirðu í samstarfi við íbúa og þjónustuaðila með það að markmiði að lækka kostnað, efla umhverfisvænar lausnir og auka möguleika á endurnýtingu. Fyrirkomulag og upplýsingaflæði vegna snjómoksturs verður bætt með skilvirkari boðleiðum og auknu samtali við Vegagerðina um þjónustu í dreifbýli.
Við ætlum að bæta öryggi gangandi og hjólandi í sveitarfélaginu, fegra sveitarfélagið með aukinni gróðursetningu og horfa heildstætt til uppbyggingar og kortlagningar á grænum svæðum sem útivistar-, fjölskyldu- og ævintýrasvæðum. Uppbygging menningarhúss á Sauðárkróki verður unnin með áherslu á hagkvæmni, notagildi og að framkvæmdin haldist innan skynsamlegra kostnaðar marka. Ábyrg fjármálastjórn verður leiðarljós í öllum verkefnum sem ráðist verður í og við munum fara vel með sameiginlega sjóði sveitarfélagsins.
Sauðárkrókur 29.05.2026