161 nemandi útskrifaðist frá Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra í dag
Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra var slitið í 47. skipti við hátíðlega athöfn í dag, föstudaginn 29. maí, í íþróttahúsinu á Sauðárkróki. Alls útskrifaðist 161 nemandi frá skólanum og var ríflega helmingur þeirra viðstaddur athöfnina. Selma Barðdal, skólameistari, setti athöfnina en í máli hennar kom fram að í vikunni hefði verið undirrituð viljayfirlýsiing milli ríkisins, Skagafjarðar og skólans um stækkun verknámsaðstöðu sem lengi hefur verið beðið eftir.