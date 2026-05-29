Rótarýklúbburinn færir HSN á Sauðárkróki þrjú þrekhjól að gjöf
Það voru sjúkraþjálfararnir Sveinn Sverrisson, Helena Magnúsdóttir, Árný Lilja Árnadóttir og Fanney Ísold Karlsdóttir ásamt þeim Sigurbjörgu Ólafsdóttur, yfirlækni á Sauðárkróki, Erni Ragnarssyni, lækni og Rótarýfélaga, og Kristrúnu Snjólfsdóttur, yfirhjúkrunarfræðingi, sem veittu hjólunum móttöku. Þess má geta að hjólin voru sérstaklega valin af Fanney Ísold og þykja einstaklega góð.
Það er von Rótarýklúbbs Sauðárkróks að nýju hjólin komi að góðum notum en þau leysa af hólmi þrekhjól sem voru virkilega komin til ára sinna.
Rótarýklúbbur Sauðárkróks var formlega stofnaður 26. september 1948 og hefur óslitið allar götur síðan stutt við samfélagið með margvíslegum hætti. Starfið er virkilega skemmtilegt, fjölbreytt og gefandi. Félagar eru með ýmsa árlega viðburði, s.s jólahlaðborð Rótarý, árshátíð og makaferð svo eitthvað sé nefnt. Tilvalinn félagsskapur fyrir þá sem vilja fræðast og hafa áhrif á sitt nærumhverfi og í leiðinni að njóta góðrar samveru. Öll eru hjartanlega velkomin að gerast félagar í Rótarýklúbb Sauðárkróks.
