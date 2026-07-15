Emma Katrín mætt til leiks í Birmingham
Sumarstarfsmaður Feykis, Emma Katrín Helgadóttir, skottast nú um Birmingham-borg og spilar badminton. Reyndar ekki undir merki Feykis heldur Íslands en hún er einn af fulltrúum U19 landsliðs Íslands á All England Junior mótinu þessa dagana.
Emma Katrín iðkar badminton á vegum Badmintondeildar Tindastóls en það er pabbi hennar, Helgi Jóhannessyni, sem er þjálfari hennar en hann er 17-faldur Íslandsmeistari í þessari frábæru íþrótt.
Mótið er liður í undirbúningi fyrir EM sem fram fer í Ungverjalandi í ágúst. Hægt er að fylgjast með ferðasögunni á instagram aðgangi Badmintondeildarinnar @tindastollbadminton