Emma Katrín mætt til leiks í Birmingham

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 15.07.2026 kl. 15.21 oli@feykir.is

Sumarstarfsmaður Feykis, Emma Katrín Helgadóttir, skottast nú um Birmingham-borg og spilar badminton. Reyndar ekki undir merki Feykis heldur Íslands en hún er einn af fulltrúum U19 landsliðs Íslands á All England Junior mótinu þessa dagana.

Emma Katrín iðkar badminton á vegum Badmintondeildar Tindastóls en það er pabbi hennar, Helgi Jóhannessyni, sem er þjálfari hennar en hann er 17-faldur Íslandsmeistari í þessari frábæru íþrótt.

Mótið er liður í undirbúningi fyrir EM sem fram fer í Ungverjalandi í ágúst. Hægt er að fylgjast með ferðasögunni á instagram aðgangi Badmintondeildarinnar @tindastollbadminton

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