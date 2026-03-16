Enn er úti veður vont og gul viðvörun í gangi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.03.2026 kl. 23.33 oli@feykir.is
Spáin kl. 9 í fyrramálið. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS
Spáin kl. 9 í fyrramálið. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS

Veðrið í dag á Norðurlandi vestra var með ágætum en þegar nálgaðist kvöld fór að hvessa og Veðurstofan skellti á okkur gulri veðurviðvörun sem varir til kl. 10 í fyrramálið í það minnsta. Nú undir miðnætti var óveður á þjóðvegi 1 milli afleggjarans að Hvammstanga og Víðigerði og sömuleiðis var óveður í Langadalnum og á Skagastrandarvegi. Það er norðaustan átt og víðast hvar í Húnavatnssýslum er vindur um og yfir 20 m/sek.

Sem stendur er stilltara í Skagafirði. Vegir á Norðurlandi vestra eru ekki ófærir þegar þessi frétt er skrifðuð um miðnætti en víðast hvar er hálka, skafrenningur og bálhvasst og aðstæður því ekki góðar. Snjóþekja er á veginum yfir Þverárfjall og stórhríð.

„Búast má við talsverðri eða mikilli snjókomu eða éljagangi með skafrenningi og lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám,“ segir í viðvörun Veðurstofunnar.

Til baka

Fleiri fréttir

  Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði 2026. AÐSEND MYND

    Magnús Barðdal kynntur sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður 16.03.2026 kl. 23.34 oli@feykir.is
    Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði kynnti í kvöld framboðslista sinn til sveitarstjórnarkosninga á fjölmennum fundi á Sauðá á Sauðárkróki. Setið var í öllum stólum og staðið víða þegar Gísli Sigurðsson, fráfarandi oddviti, kynnti til leiks Magnús Barðdal sem nýjan oddvita flokksins í sveitarfélaginu.
    Meira
  Hólar í Hjaltadal. MYND: ÓAB

    Íbúar og velunnarar Hóla í Hjaltadal og Háskólans á Hólum lýsa yfir þungum áhyggjum

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 16.03.2026 kl. 15.19 oli@feykir.is
    Íbúar og velunnarar Hóla í Hjaltadal og Háskólans á Hólum komu saman til fundar þann 11. mars síðastliðinn. Í yfirlýsingu lýsa fundarmenn yfir miklum áhyggjum af áformum stjórnvalda sem meðal annars koma fram í minnisblaði framkvæmdahóps um Hóla í Hjaltadal dagsett 15. október 2025. Minnisblaðið hefur verið rætt í ríkisstjórn. Í yfirlýsingunni kemur fram að þær tillögur sem nú liggja fyrir hafa verið unnar án nokkurs samráðs við íbúa, almenna starfsmenn háskólans og aðra velunnara.
    Meira
  Aðstæður á Holtavörðuheiði voru erfiðar í lok síðustu viku þegar þessi mynd var tekin. Ekki var ástandið skárra í gær. MYNDIR FRÁ LANDSBJÖRG

    Óveður lamaði samgöngur á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.03.2026 kl. 14.34 oli@feykir.is
    Mikið óveður gekk yfir Norðurland vestra í gær og fram eftir nóttu með þeim afleiðingum að þjóðvegir lokuðust, hundruð ferðamanna urðu strandaglópar og fjöldahjálparstöðvar voru opnaðar til að hýsa fólk sem komst hvorki lönd né strönd. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður og mikla umferð um svæðið urðu engin slys á fólki.
    Meira

  • N-listinn í Húnaþingi vestra kynnir framboðslista sinn

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 16.03.2026 kl. 11.38 oli@feykir.is
    N-listinn, Nýtt afl í Húnaþingi vestra hefur kynnt framboðslista sinn fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í maí. Nýr oddviti N-listans er Viktor Ingi Jónsson sem áður skipaði fjórða sætið en Magnús Vignir Eðvalldsson, sem áður var oddviti, færir sig niður í annað sæti.
    Meira
Yfirlit frétta