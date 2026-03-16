Enn er úti veður vont og gul viðvörun í gangi
Veðrið í dag á Norðurlandi vestra var með ágætum en þegar nálgaðist kvöld fór að hvessa og Veðurstofan skellti á okkur gulri veðurviðvörun sem varir til kl. 10 í fyrramálið í það minnsta. Nú undir miðnætti var óveður á þjóðvegi 1 milli afleggjarans að Hvammstanga og Víðigerði og sömuleiðis var óveður í Langadalnum og á Skagastrandarvegi. Það er norðaustan átt og víðast hvar í Húnavatnssýslum er vindur um og yfir 20 m/sek.
Sem stendur er stilltara í Skagafirði. Vegir á Norðurlandi vestra eru ekki ófærir þegar þessi frétt er skrifðuð um miðnætti en víðast hvar er hálka, skafrenningur og bálhvasst og aðstæður því ekki góðar. Snjóþekja er á veginum yfir Þverárfjall og stórhríð.
„Búast má við talsverðri eða mikilli snjókomu eða éljagangi með skafrenningi og lélegu skyggni og versnandi akstursskilyrðum. Afmarkaðar samgöngutruflanir og lokanir á vegum eru líklegar. Fólki er bent á að sýna varkárni og fylgjast með veðurspám,“ segir í viðvörun Veðurstofunnar.