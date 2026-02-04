Ertu með hugmynd að nafni á nýja blóðgjafabílinn?

Nú hleypur svolítið á snærið hjá Blóðbankanum því hann er bæta við sig litlum blóðgjafabíl sem verður staðsettur á Akureyri. Búist er við að bíllinn verði klár í apríl. „Það er gríðarlega gott fyrir okkur á Norðurlandi þar sem við getum aukið þjónustuna til muna. Stóri bíllinn hefur komið tvisvar á ári á Sauðárkrók og Blönduós en við vonumst til að geta komið oftar,“ segir í tilkynningu frá Blóðbankanum.

Í tilefni af komu nýja bílsins er farin í gang hugmyndasamkeppni um nafn á bílinn, til að aðgreina hann frá stóra bílnum og kynna komu hans í leiðinni.

Á myndinni sem fylgir hér er QR-kóði og með því að skanna hann er hægt að taka þátt í nafnaleiknum.

  • Þórdís Halldórsdóttir afhenti nágranna sínum Bessa Frey Vésteinssyni í Hofsstaðaseli, verðlaun á aðalfundi. MYND AÐSEND

    Besti Íslendingurinn frá Hofsstaðaseli

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 04.02.2026 kl. 13.45 gunnhildur@feykir.is
    Aðalfundur Félags kúabænda í Skagafirði 2026 var haldinn 28. janúar sl. á Kaffi Krók. Afar vel var mætt á fundinn, með mesta móti að sögn Þórdísar formanns FKS. Gestir fundarins að þessu sinni voru þeir Ágúst Torfi Hauksson og Fannberg Jensen frá Kjarnafæði Norðlenska og svo Guðrún Björg Egilsdóttir sérfræðingur á sviði nautgriparæktar hjá Bændasamtökum Íslands og fluttu þau áhugaverð og gagnleg erindi fyrir framleiðendur í héraðinu.
  • Arnari þjálfara fannst lið sitt sína karakter og dug í gærkvöldi. Þessi mynd er frá því fyrr í vetur. MYND: DAVÍÐ MÁR

    „Það er rosalega sárt að ná ekki að gefa fólkinu okkar úrslitaleik“

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.02.2026 kl. 13.26 oli@feykir.is
    „Leikurinn í gær hefði getað farið hvorn veginn sem var, því miður drógum við stutta stráið,“ sagði Arnar Guðjónsson þjálfari Tindastóls þegar Feykir spurði hann í morgun hvað hefði vantað upp á hjá Stólunum í gærkvöldi þegar þeir töpuðu fyrir Vesturbæingum í undanúrslitum VÍS bikarsins. „KR er með gott lið og fannst mér okkar lið gera margt mjög vel í gær.
  • Bekkurinn góði á Skagaströnd. MYND: SKAGASTRÖND.IS

    Fjólublár bekkur kominn á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 04.02.2026 kl. 11.33 oli@feykir.is
    Sveitarfélagið Skagaströnd hefur nú sett upp fjólubláán bekk á Fellsbrautinni. Bekkina má sjá víða um landið og er uppsetning þeirra liður í aukinni vitundarvakningu um heilabilun og hugmyndin að stuðla að opnari umræðu um málefnið í samfélaginu.
  • Lánlausir Tindastólsmenn lutu í parket gegn liði KR

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 04.02.2026 kl. 10.31 oli@feykir.is
    Óstuð Tindastólsmanna heldur áfram og hefur liðið nú tapað fjórum af fimm síðustu leikjum eftir að hafa legið í valnum eftir íleggju Tóta túrbó á lokasekúndunum í undanúrslitaleik í VÍS bikarnum í gærkvöldi. Leikurinn var æsispennandi en Tindastólsmenn lentu snemma undir og voru í raun að elta Vesturbæinga frá byrjun til enda. Strákarnir okkar komust yfir í lokafjórðungnum en boltinn féll ekki fyrir þá þegar mestu máli skipti og það verða því lið KR og Stjörnunnar sem mætast í bikarúrslitaleiknum á laugardaginn. Lokatölur 85-87.
