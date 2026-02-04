Ertu með hugmynd að nafni á nýja blóðgjafabílinn?
Nú hleypur svolítið á snærið hjá Blóðbankanum því hann er bæta við sig litlum blóðgjafabíl sem verður staðsettur á Akureyri. Búist er við að bíllinn verði klár í apríl. „Það er gríðarlega gott fyrir okkur á Norðurlandi þar sem við getum aukið þjónustuna til muna. Stóri bíllinn hefur komið tvisvar á ári á Sauðárkrók og Blönduós en við vonumst til að geta komið oftar,“ segir í tilkynningu frá Blóðbankanum.
Í tilefni af komu nýja bílsins er farin í gang hugmyndasamkeppni um nafn á bílinn, til að aðgreina hann frá stóra bílnum og kynna komu hans í leiðinni.
Á myndinni sem fylgir hér er QR-kóði og með því að skanna hann er hægt að taka þátt í nafnaleiknum.