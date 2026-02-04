Nú þurfa Stólastúlkur á þér að halda í Smáranum í kvöld!

Kvennalið Tindastóls spilar í fyrsta sinn í sögu Tindastóls í undanúrslitum í bikarkeppni KKÍ í kvöld en keppnin ber nú nafn VÍS. Andstæðingarnir eru ekki af verri endanum því topplið Grindavíkur bíður Stólastúlkna í Smáranum og hefst leikurinn kl. 20:00 í kvöld. Nú verða allir sem vettlingi geta valdið að fjölmenna í Kópavoginn og styðja stelpurnar okkar – þær eiga það ekki síður skilið en strákarnir að við styðjum þær!

Nýr leikmaður liðsins, Roselis Silva, verður mætt til leiks og verður spennandi að sjá hvernig hún muni standa sig. Væntanlega munu reynsluboltarnir Maddie og Marta draga vagninn, ólíkir leikmenn en með ódrepandi sigurvilja og hjarta. Ef þær ná að kveikja neistann í samherjum sínum þá getur allt gerst í kvöld.

Ekki er langt síðan Grindavíkurliðið stal sigrinum í leik liðanna í Bónus deildinni í Síkinu með síðasta skoti leiksins. Nú þurfum við að snúa dæminu við og það gæti gerst með góðum stuðningi áhorfenda.

Mórallinn í liðinu er frábær að sögn Israel Martín þjálfara og gæti ekki verið betri. „Hópurinn er frábær og heiður að þjálfa þær,“ sagði Israel sem er bara með eitt markmið og það er að sigra Grindavík í kvöld.

Stuðningsmenn Tindastóls eru hvattir til að mæta í Grænu stofuna við Smárann, þar verða Úlfarnir Helgi Sæmundur og Arnar að halda uppi stuðinu og peppa mannskapinn í gang fyrir leikina. Nú er ekkert sem heitir, allir að mæta í Smárann og hvetja Tindastólsliðin til sigurs.

Áfram Tindastóll!

