Féll ekki fyrir Fimm fræknu

Berglind Þorsteinsdóttir. Aðsend mynd.

Berglind Þorsteinsdóttir sá um þátt Feykis, Bók-haldið, í 20. tölublaði í maí árið 2017 og fer hann hér á eftir:

Berglind Þorsteinsdóttir er lesendum Feykis að góðu kunn en hún var ritstjóri blaðsins um árabil. Um þessar mundir leggur hún stund á nám í menningarfræði við Háskóla Íslands og var að ljúka fyrra árinu af tveimur. Hún er fornleifafræðingur að mennt og í sumar mun hún starfa hjá Byggðasafni Skagafjarðar við að pakka niður safnkostinum fyrir flutning en hún hefur áður starfað við fornleifadeild safnsins. Berglind er uppalin í Mosfellsbæ og síðar Reykjavík en flutti á Krókinn fyrir átta árum ásamt eiginmanni sínum, Skagfirðingnum Guðmundi Stefáni Sigurðarsyni frá Kringlumýri. Saman eiga þau þrjú börn og hundstík. Feykir hafði samband við Berglindi til að athuga hvað hún hefur verið að lesa síðan hún lét af störfum hjá blaðinu. Eins og viðtalið ber með sér er nokkur tími liðinn síðan það var tekið.

Hvers konar bækur lestu helst?

Þessa dagana eru það nær eingöngu fræðibækur, fræðigreinar og bækur tengdar náminu mínu. Var að ljúka við We are Anonymous : Inside the Hacker World of LulzSec, Anonymous, and the Global Cyber Insurgency í gær sem gefur mjög góða innsýn í hakkaramenninguna. Þessi lesning er strax farin hafa sín áhrif þar sem ég hef verið að skipta um lykilorð allsstaðar og búin að líma yfir vefmyndavélina á tölvunni. Í næstu viku mun ég lesa The Wikileaks Files eftir Julian Assange, ætli ég endi ekki með því að veggfóðra gluggana hjá mér með dagblöðum eða álpappír. Fyrir utan þetta grafalvarlega námsefni eru ég og níu ára dóttir mín að lesa Harry Potter saman og skemmtum okkur konunglega þegar við heimsækjum Hogwartsskóla á kvöldin.

Hvaða bækur voru í uppáhaldi hjá þér þegar þú varst barn?

-Ég verð nú að viðurkenna að ég hafði ekki mikinn áhuga á lestri sem barn. Ég man að mamma var alltaf að reyna fá mig til að „detta“ í hinar og þessar Fimm fræknu bækur með því að byrja lesa þær og svo átti ég að taka við. Það hafði virkað mjög vel á eldri systur mínar en ég fór þá bara að gera eitthvað annað. Svo þegar ég var tíu eða ellefu ára þá datt ég í einhverjar klassískar (eða ekki) unglingabækur; Ljónið nornin og skápurinn, Tár bros og takkaskór eftir Þorgrím Þráinsson, Dagbækurnar eftir Kolbrúnu Aðalsteinsdóttur og Rauðu seríuna (hóst)… Svo um tólf ára aldurinn varð ég háð breskum unglingablöðum og fékk ekki nóg af slúðri um popp- og kvikmyndastjörnur - já, gömlu góðu gelgjuárin…

Hver er uppáhaldsbókin af þeim sem þú hefur lesið gegnum tíðina?

-Þessi er erfið… Ætli ég verði ekki að segja þær sem hafa haft hve mest áhrif á mig; Sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness er dálítið mögnuð á sinn lúmska hátt og Villtir svanir. Þrjár dætur Kína eftir Jung Chang opnaði fyrir mig heilan heim í austri, stórkostleg, fróðleg og grípandi saga. Svo hágrét ég náttúrulega yfir Njálu, klassík!

Hver er þinn uppáhaldsrithöfundur/ rithöfundar og hvers vegna?

-Hef svosem aldrei spáð í því en ætli ég verði ekki að segja Halldór Laxness, það er enginn færari en Halldór að hræra í manni og láta mann upplifa nánast allan tilfinningaskalann á sömu stundinni. Ég hef sjálfsagt lesið langmest eftir Arnald Indriða og finnst hann frábær og heldur manni við efnið en Laxnesinn hefur óneitanlega skilið mest eftir sig af þeim bókum sem ég hef lesið eftir hann. Af nýlegri uppgötvunum þá er ég líka mjög hrifin af Michel Foucault, Edward W. Said og skrif hans um Óríentalisma sem á mjög vel við í dag og Myndheiminn eftir Susan Sontag sem er hressandi lesning og fær mann til að horfa á samtímann í öðru ljósi.

Hvaða bók/ bækur er/eru á náttborðinu hjá þér þessa dagana?

-Sjóræningjar og Nei! sagði litla skrímslið, en ég setti þær ekki þangað…

Ertu fastagestur á einhverju bókasafni?

-Ég hálfpartinn bý á Þjóðabókhlöðunni þessa dagana á meðan ég er er í skólanum í Reykjavík og var að leigja mér fjórar bækur þaðan sem ég hlakka til að lesa; Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy eftir Gabriella Coleman, Republic, Lost - How money Corrupts Congress and the Plan to Stop it, Dispossession: The Performative in the Political og Undoing the Demos - Neoliberalisms Stealth Revolution. Allt skólabækur að sjálfsögðu.

Áttu þér uppáhaldsbókabúð (hér heima eða erlendis)?

-Ég fer aðallega í þær bókabúðir sem bjóða upp á gott kaffi, eins og Eymundsson á Akureyri og Bóksölu Stúdenta á Háskólatorginu en ég var líka að uppgötva Audible á vegum Amazon til að kaupa hljóðbækur á netinu. Það léttir lífið að geta hlustað á hluta af skólabókunum á meðan ég fer í ræktina eða keyri á milli landshluta, alltaf gott að geta nýtt hverja stund vel. Á „fóninum“ núna er On Anarchism eftir Noam Chomsky og lofar góðu.

Hvað áttu margar bækur í bókahillunum heima hjá þér?

-Hef alls enga tölu á því, þetta er útum allt og um alla veggi!

Hvað kaupirðu eða eignast að jafnaði margar nýjar bækur yfir árið?

-Það er mjööög misjafnt, ég hef til dæmis keypt fleiri bækur það sem af er þessu ári en 2016.

Eru ákveðnir höfundar/bækur sem þú færð „alltaf“ í jólagjöf?

-Ég hef ekki fengið bók í jólagjöf í fjöldamörg ár og man ekki einu sinni hver var sú síðasta, karlinn hefur vit á því að gefa mér skartgripi.

Hefur þó heimsótt staði sem tengjast bókum eða rithöfundum þegar þú ferðast um landið eða erlendis?

-Ég las Da Vinci lykilinn eftir Dan Brown þegar hún kom út á sínum tíma. Það var nú svolítið gaman af því að ég las hana á meðan ég bjó í París og lagði upp með að lesa hana á þeim stöðum sem hún gerðist hverju sinni (þ.e.a.s. þær senur sem áttu sér stað í borginni), það var dálítið spes.

Ef þú ættir að gefa einhverjum sem þér þykir vænt um bók, hvaða bók yrði þá fyrir valinu?

-Þessi krefst umhugsunar… Það fer náttúrulega allt eftir viðtakanda og hvað ég teldi að viðkomandi hefði gaman af en það fyrsta sem mér dettur í hug er einhver bók sem heldur áfram að gefa ef svo má segja, góð ljóðabók eða falleg listaverkabók sem gleður augað og andann við að fletta í. Ég á nokkrar svoleiðis og fæ aldrei nóg af, s.s. Art through the Ages eða 30.000 years of Art. Eða jafnvel góða og fallega myndskreytta matreiðslubók sem hægt er að leika eftir - allar eftir Nönnu Rögnvaldar eru bestar, enda er hún Skagfirðingur.

Er einhver bók sem hefur sérstakt gildi fyrir þig?

-Mér þykir afskaplega vænt um Óðhalaringlu eftir Þórarinn Eldjárn. Hún hefur alltaf verið í miklu uppáhaldi hjá okkur börnunum í gegnum árin og við höfum skemmt okkur mjög vel yfir henni, enda er hún orðin svo sundurslitin að ég þarf að fara líma hana saman á ný. Að lokum ætla ég að láta fylgja eitt af eftirlætiskvæðum eldri dótturinnar úr bókinni sem á vel við:

Bók í hönd

Bók í hönd

og þér halda engin bönd.

Bók í hönd

og þú berst niður á strönd.

Bók í hönd

og þú breytist í önd.

Bók í hönd

og beint út í lönd.