Flösku- og dósasöfnun frestað til fimmudagsins 26. feb.
Flösku- og dósasöfnun sem átti að fara fram á morgun, miðvikudaginn 25. febrúar, hefur verið frestað til fimmudagsins 26. febrúar og munu iðkendur Körfuknattleiksdeildar Tindastóls ganga í hús á Króknum milli kl. 17-19.
Ef þið eruð vant við látin, en viljið gefa nokkrar dósir og/eða flöskur, þá er ykkur velkomið að setja poka fyrir utan hurðina hjá ykkur merkta Tindastól og við kippum þeim með okkur.
Körfuknattleiksdeild Tindastóls / Unglingaráð körfuknattleiksdeildar Tindastóls