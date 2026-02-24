Sundlaugin í Varmahlíð lokuð
Sundlaugin í Varmahlíð er lokuð vegna kaldavatnsleysis.
Íþróttahúsið er líka lokað.
Vakin er athygli á því að bilun kom upp í kaldavatnstanki í Varmahlíð í morgun og eru því truflanir víða í hverfinu, sums staðar er kalt vatn farið af.
Búið er að finna orsök bilunarinnar og unnið er að viðgerð. Ljóst er þó að það mun taka tíma að fylla tankinn á ný og ná upp eðlilegum þrýstingi. Af þessum sökum hefur sundlauginni sem dæmi verið lokað tímabundið.
Íbúar sem enn hafa kalt vatn eru vinsamlegast beðnir um að fara sparlega með það á meðan unnið er að úrbótum.