Sundlaugin í Varmahlíð lokuð

Sundlaugin í Varmahlíð er lokuð vegna kaldavatnsleysis.

Íþróttahúsið er  líka lokað. 

Vakin er athygli á því að bilun kom upp í kaldavatnstanki í Varmahlíð í morgun og eru því truflanir víða í hverfinu, sums staðar er kalt vatn farið af.

Búið er að finna orsök bilunarinnar og unnið er að viðgerð. Ljóst er þó að það mun taka tíma að fylla tankinn á ný og ná upp eðlilegum þrýstingi. Af þessum sökum hefur sundlauginni sem dæmi verið lokað tímabundið.

Íbúar sem enn hafa kalt vatn eru vinsamlegast beðnir um að fara sparlega með það á meðan unnið er að úrbótum.

