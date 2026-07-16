Hvað er Húnavaka? Víðir Kristjánsson fer um víðan völl
Víðir býr í Stóradal í Svínadal. Hann er bóndi og samkvæmt facebook er hann á lausu ef einhver trúir því. Hann er mannvinur mikill og er eftir því tekið hvað hann á fallegt samband við t.d.Jón á Hofi. Víðir svara hér af óvenjulega mikilli hógværð.
Ef Húnavaka væri hamborgari hvernig væri hann samsettur? „Ef Húnavaka væri hamborgari þá væri brauðið undir allt það frábæra fólk sem skipuleggur hátíðina ár eftir ár og allt hvílir á. Næst kæmi hamborgarinn sjálfur sem er öll sú frábæra afþreying sem boðið er upp á fyrir alla aldurshópa. Næst kæmi smá blanda af hinu og þessu sem táknar þá ólíku hópa sem mynda samfélagið í Húnavatnssýslu. Fyrst myndi ég setja spælt afdalaegg, íhaldssamt og svolítið gamaldags. Svo kæmi beikon úr Blönduósingum, aðeins meira móðins og bragðmeira. Næst kæmi tvistið, ofskynjunarsveppir í stað hefðbundina sveppa og eru þeir táknmynd Skagstrendinga, vera þeirra á borgaranum getur breytt upplifun allra þeirra sem hans neyta. Kálið yrði svo tekið af haus úr Vatnsdalnum og kýs ég að útskýra það ekkert nánar. Brauðið sem er ofan á er svo allir þeir frábæru viðbragsaðilar sem vaka yfir okkur og sjá um að allt fari vel fram. Já og sósan maður, allir sem heimsækja hátíðina og gera hana extra djúsí.”
Hvernig skemmtir dæmigerður Húnvetningur sér á Húnavöku? „Hinn dæmigerði Húnvetningur skemmtir sér af innlifun, hver á sinn hátt. Ef ég hugsa um mann sem skemmti sér af sannri innlifun kemur Guðmundur heitinn Eyþórsson fyrst upp í hugann.”
Hvað er ómissandi á Húnavöku? „Það sem hefur verið ómissandi á Húnavöku síðustu ár er góður þurrkur. Ég ætla einmitt að taka þátt í heyskaparmaraþoni sem Rúnar á Síðu er að skipuleggja.”
Minnistæð atvik á fyrri Húnavökum? „Fyrir mig persónulega þá væri það fyrir nokkrum árum að ég ætlaði í sakleysi mínu að fara að versla í matinn og það hafði algerlega farið framhjá mér að það væri Húnavaka. Svo fór ég í panikk ástand þegar ég sá allt þetta fólk og umferðaröngþveyti og rétt náði að koma mér aftur út úr bænum. Ég verslaði svo bara eftir helgina það sem mig vanhagaði um.”
Hver er fyndnasti Húnvetningurinn? „Ég held að það sé ekki á neinn hallað þó ég kjósi sjálfan mig sem fyndnasta Húnvetninginn. Það eru til nokkrar fyndnar týpur en alls ekki margir sem hafa jafn vandaðan, fjölbreyttan og fágaðan húmor eins og ég.”
Mikið þakkar Feykir Víði fyrir svörin og óskar honum og öðrum gestum á Húnavöku gleðilegrar hátíðar. /hmj