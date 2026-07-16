Ólafur Þór varð fyrir valinu á Skagaströnd

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 16.07.2026 kl. 09.22 oli@feykir.is
Ólafur Þór er annar frá hægri á myndinni. MYND AF SKAGASTRÖND.IS
Ólafur Þór er annar frá hægri á myndinni. MYND AF SKAGASTRÖND.IS

Ólafur Þór Ólafsson hefur verið valinn úr hópi 16 umsækjenda til að taka við starfi sveitarstjóra á Skagaströnd. Í frétt á vef sveitarfélagsins segir að gert sé ráð fyrir að sveitarstjórn staðfesti ráðninguna á fundi sínum þann 22. júlí næstkomandi. Ólafur er stjórnmálafræðingur að mennt og með MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands.

„Hann hefur mikla reynslu af sveitarstjórnarmálum og hefur t.d. verið forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar og verið sveitarstjóri bæði í Reykhólahreppi og Tálknafjarðarhreppi. Ólafur hefur einnig víðtæka reynslu af fræðslumálum en hann hefur verið grunnskólakennari, íþrótta- og tómstundafulltrúi og forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum. Þá hefur hann gengt ýmsum trúnaðar- og nefndastörfum síðastliðin tíu ár,“ segir í fréttinni.

Ólafur fundaði með sveitarstjórn á fallegum sumardegi þar sem Skagaströnd skartaði sínu fegursta. „Honum leist vel á bæinn og er spenntur að kynnast íbúum í leik og starfi. Hann tekur til starfa 1. ágúst næstkomandi og bjóðum við hann hjartanlega velkominn,“ segir að lokum.

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