Ólafur Þór varð fyrir valinu á Skagaströnd
Ólafur Þór Ólafsson hefur verið valinn úr hópi 16 umsækjenda til að taka við starfi sveitarstjóra á Skagaströnd. Í frétt á vef sveitarfélagsins segir að gert sé ráð fyrir að sveitarstjórn staðfesti ráðninguna á fundi sínum þann 22. júlí næstkomandi. Ólafur er stjórnmálafræðingur að mennt og með MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands.
„Hann hefur mikla reynslu af sveitarstjórnarmálum og hefur t.d. verið forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar og verið sveitarstjóri bæði í Reykhólahreppi og Tálknafjarðarhreppi. Ólafur hefur einnig víðtæka reynslu af fræðslumálum en hann hefur verið grunnskólakennari, íþrótta- og tómstundafulltrúi og forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum. Þá hefur hann gengt ýmsum trúnaðar- og nefndastörfum síðastliðin tíu ár,“ segir í fréttinni.
Ólafur fundaði með sveitarstjórn á fallegum sumardegi þar sem Skagaströnd skartaði sínu fegursta. „Honum leist vel á bæinn og er spenntur að kynnast íbúum í leik og starfi. Hann tekur til starfa 1. ágúst næstkomandi og bjóðum við hann hjartanlega velkominn,“ segir að lokum.