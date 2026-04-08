Framboðslisti Framsóknar og óháðra á Skagaströnd

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 08.04.2026 kl. 12.17 oli@feykir.is
Það er líf og fjör í framboðsmálum á Skagaströnd. Feykir hefur þegar sagt frá tveimur framboðum; Samfylking og óháðir og Fyrir Skagaströnd, og nú bætist við framboðslisti Framsóknar og óháðra. Það er Eydís Inga Sigurjónsdóttir hjúkrunardeildarstjóri sem fer fyrir listanum en í öðru sæti er Guðlaugur Siggi Hannesson viðskiptalögfræðingur.

 

Listinn er skipaður eins og hér segir:

1. Eydís Inga Sigurjónsdóttir hjúkrunardeildarstjóri
2. Guðlaugur Siggi Hannesson viðskiptalögfræðingur
3. Sæmundur Þór Hafsteinsson fyrrum sjómaður
4. Elvar Bjarki Gíslason verlstjóri
5. Jóhanna Guðrún Karlsdóttir leikskólastarfsmaður
6. Guðni Már Lýðsson sjómaður
7. Elín Ósk Ómarsdóttir sérfræðingur
8. Einar Þorsteinsson náttúru- og fuglafræðingur
9. Sigríður Gestsdóttir húsfrú
10. Magnús Jónsson fyrrum sveitarstjóri

Fleiri fréttir

  • Kosningnúmer Láru. Mynd:songkeppni.is

    Lára keppir fyrir FNV

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 08.04.2026 kl. 12.05 gunnhildur@feykir.is
    Söngkeppni framhaldsskólanna verður haldin í Háskólabíói á laugardaginn 11. apríl. 25 skólar taka þátt í keppninni í ár. Fulltrúi FNV. verður Lára Sigurðardóttir frá Sauðárkróki.
    Meira
  • Raggi átti toppleik í gær. Hér er hann með boltann í fyrsta leik liðanna. MYND: SIGURÐUR INGI

    Sterk staða Stólanna eftir annan sigur á liði ÍR

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 08.04.2026 kl. 10.23 oli@feykir.is
    Lið ÍR og Tindastóls mættust í Skógarselinu í gærkvöldi í öðrum leik liðanna í úrslitakeppni Bónus deildar karla. Stólarnir höfðu unnið fyrsta leikinn hér heima sem var jafn og spennandi. Í gærkvöldi tóku okkar menn völdin í öðrum leikhluta og leiddu lengstum með 10-15 stigum. Heimamenn náðu smá skorpu undir lok leiksins en þó aldrei svo að það færi um stuðningsmenn Stólanna. Lokatölur 90-98 og staða Tindastóls orðin góð í einvíginu.
    Meira
  • Indriði G.Þorsteinsson. Mynd: Safnahúsið.

    100 ár frá fæðingu Indriða G. Þorsteinssonar

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 08.04.2026 kl. 09.00 gunnhildur@feykir.is
    Um næstu helgi, sem jafnframt markar upphaf Sæluviku, verður þess minnst í Safnahúsi Skagfirðinga að þann 18. apríl verða liðin 100 ár frá fæðingu Indriða G. Þorsteinssonar. Verður boðið upp á ferð um æsku- og sagnaslóðir skáldsins. Einnig verður haldið málþing og sýning í Safnahúsinu og kvikmyndin Land og synir sýnd í Bifröst.
    Meira

  • Listi Sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi vestra

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 08.04.2026 kl. 08.51 oli@feykir.is
    Í gærkvöldi var D listi sjálfstæðismanna og óháðra í Húnaþingi vestra samþykktur. Nýr oddviti leiðir listann því efsta sætið skipar Örn Arnarson frá Laugarbakka sem tekur við af Magnúsi Magnússyni sem færir sig í þriðja sætið. Sigríður Ólafsdóttir í Víðidalstungu skipar eftir sem áður annað sæti listans.
    Meira
