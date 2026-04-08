Framboðslisti Framsóknar og óháðra á Skagaströnd
Listinn er skipaður eins og hér segir:
1. Eydís Inga Sigurjónsdóttir hjúkrunardeildarstjóri
2. Guðlaugur Siggi Hannesson viðskiptalögfræðingur
3. Sæmundur Þór Hafsteinsson fyrrum sjómaður
4. Elvar Bjarki Gíslason verlstjóri
5. Jóhanna Guðrún Karlsdóttir leikskólastarfsmaður
6. Guðni Már Lýðsson sjómaður
7. Elín Ósk Ómarsdóttir sérfræðingur
8. Einar Þorsteinsson náttúru- og fuglafræðingur
9. Sigríður Gestsdóttir húsfrú
10. Magnús Jónsson fyrrum sveitarstjóri