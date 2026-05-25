Hefði verið til í að semja öll Bítlalögin / HEIÐDÍS PÁLA
Að þessu sinni er það Heiðdís Pála Áskelsdóttir sem svarar Tón-lystinni en það skortir ekki tónlistaráhugann í hennar fjölskyldu. Hún er alin upp í Skagafirðinum, fædd árið 2008 og búin að búa á Króknum allt sitt líf. Foreldrarnir eru Vala Bára Vals og Bræðslubóndinn Áskell Heiðar frá Borgarfirði eystri. Nú stundar Heiðdís Pála nám við Menntaskólann á Akureyri og býr á vistinni.
Hún er næst yngst fjögurra systra en tvær þær eldri, Bergrún Sóla og Malen, hafa verið viðloðandi tónlist frá unga aldri og Malen verið dugleg við að senda frá sér lágstillt kántrýskotin lög sem hafa náð vinsældum.
„Ég spila því miður ekki á nein hljóðfæri eins og er en langar rosalega að læra!“ segir Heiðdís Pála aðspurð og er síðan spurð úti helstu afrekin á tónlistarsviðinu hingað til. „Ég tel mín stærtu tónlistarafrek vera að taka þátt í alls konar keppnum, syngja á geggjuðum tónleik-um með geggjuðu fólki og mér finnst sjálf afrek að stunda þetta áhugamál, koma fram og sýna sig yfir höfuð af því það eru alls ekki allir sem myndi þora því.“
Hefurðu verið að syngja eða leika í vetur? „Ég var með á tónleikunum Jólin Heima, tónleikar haldnir í Varmahlíð af ungu skagfirsku fólki. Ég keppti auðvitað í söngkeppni skólans hérna á Akureyri. Svo var ég að setja upp Ljóska í gegn með Leikfélagi Menntaskólans á Akureyri sem við sýndum í Hofi.“
Hvað er á döfinni? „Ég ætla mér bara að halda áfram að leika og syngja hérna í Menntaskólanum og vonandi fá að vera með á fleiri tónleikum.“
Hvaða lag varstu að hlusta á? „Síðast lag sem ég hlustaði á var á Jigsaw Falling Into Place með Radiohead af plötunni þeirra In Rainbows.“
Uppáhalds tónlistartímabil? „Ég þyrfti nú eiginlega að segja 80's þar sem pabbi minn hefur smitað í mig mikla 80's dívu en annars hef ég mjög gaman að gömlum jazzi.“
Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? „Ég er búin að vera svoldið í rokkinu undanfarið, mikil læti og svona en þegar hlustað er betur eru þetta oft mjög falleg lög með flottum texta.“
Hvaða lag er í uppáhaldi akkúrat núna? „Uppáhaldslagið mitt núna er ábyggilega Svefn-g-englar með Sigurrós, mjög áhugavert lag sem fær mann til að hugsa finnst mér. Finnst það gott til að róa mig svona þegar það er mikið að gera.“
Ef þú gætir valið þér söngvara til að syngja með dúett, hvaða söngvara vildirðu syngja með og hvað lag tækjuð þið? „Ég myndi vilja taka dúett með Björk og taka lagið hennar Big Time Sensuality.“
Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? „Á mínu heimili fær pabbi minn nú mestmegnis að stjórna tónlistinni en þar er spilað mikið 80´s pop, rokk allskonar það sem hann hlustaði á í sinni æsku. Annars hlustum við mikið á gamalt íslenskt.“
Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan/niðurhalið sem þú keyptir þér? „Fyrsta platan sem ég keypti mér var Harrys House með Harry Styles þar sem ég var sjúk í hann. Platan var nýkomin út og ég var búin að eyða fermingarpeningnum í vínyl-plötuspilara.“
Hvaða græjur varstu þá með? „Ég keypti mér einhvern ódýran plötuspilara í Elko, bara svo ég gæti verið með hann inni hjá mér og keypt mér plötur.“
Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? „Vá, góð spuring, ég man þegar ég heyrði Brown Eyed Girl [með Van Morrison] hjá pabba þá fílaði ég það mjög – sem mér fannst svolítið vandræðalegt þar sem vinkonur mínar voru ekki mikið að hlusta á svona tónlist 12 ára gamlar.“
Hvaða lag fær þig til að skipta um stöð eða slökkva á útvarpinu? „Sko, ef ég er alveg hreinskilin þá myndi ég slökkva þegar flest íslenskt rapplög færu í gang en annars bara rapplög með engri laglínu – á mjög erfitt með það.“
Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma í græjunum til að koma öllum í stuð? „Rockstjarna með Séra Bjössa.“
Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? „Ég vil helst heyra gamalt cozy jazz, Etta James eða Aretha. Annars finnst mér alltaf gaman að vakna heima og heyra pabba blasta tónlist frammi meðan hann býr til brunch.“
Hvaða Bítlalag hefðir þú viljað hafa samið? „Hefði verið mjög til í að semja þau öll en sérstaklega Blackbird, það er hreinlega bara eitt fallegsta lag sem ég hef heyrt.“
Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum og skella þér á tónleika. Hvert færirðu, á hvaða tónleika og hvern tækirðu með þér? „Ég myndi fara á eitthvað alveg út í hött, eitthvað frá allt öðru samfélagi, kannski í Asíu eða Indlandi og bara heyra tónlistinna þeirra. Ég myndi alltaf taka Siggu bestu vinkonu mína með.“
Hvaða músík var helst blastað í bílnum þegar þú varst nýkomin með bílpróf? „Skondin saga – er enn ekki með prófið! Það kemur í sumar en ef ég er með vinkonum mínum er klassík að spila eitthvað úr Mamma Mia! soundtrackinu.“
Er eitthvað lag sem fær þig til að tárast eða snertir streng í hjartanu? „Fine Line eftir Harry Styles er klárlega það lag sem hefur mestu áhrifin á mig, það róar mig mjög og mér finnst það rosalega fallegt og vonarfullt.“
Hvaða tónlistarmaður hefur haft mest áhrif á þig? „Ég elska Bríeti og mér finnst hún klárlega ein flottasta söngkona okkar tíma, en ég lít svo voðalega mikið upp til systur minnar, Malen, sem er tónlistarkona.“
Hvaða plata hefur skipt mestu máli í þínu lífi og hvers vegna? „Rumours með Fleetwood Mac er klárlega ein uppáhalds platan mín og hún geymir góðar minningar. 1989 platan eftir Taylor Swift var mikið spiluð í minni æsku og þar af leiðandi þykir mér mjög vænt um hana þar sem hún minnir mig á okkur allar systurnar heima að vera skvísur saman og hlusta á tónlist.“
Sex mest spiluðu lögin í síma Heiðdísar Pálu árið 2025 voru:
Headlock / Imogean Heap
VICE CITY BABY / kef LAVÍK
Girls on Film / Duran Duran
Þessir menn / Valdimar
Hard Times / Paramore
Mr. Brightside / The Killers