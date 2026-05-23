Grunnskóli Húnaþings vestra sigraði í Skólahreysti
Í kvöld fóru fram grjóthörð úrslit í Skólahreysti og var keppnin sýnd í beinni útsendingu í Ríkissjónvarpinu. Það voru tólf skólar sem kepptu til úrslita og þar af einn skóli af Norðurlandi vestra en það var lið Grunnskóla Húnaþings vestra. Að sjálfsögðu gerðu þau sér lítið fyrir og unnu keppnina með stæl, fengu 60 stig eftir að hafa staðið sig frábærlega í öllum greinum og en skólarnir tveir sem deild 2. og 3. sæti fengu 54 stig. Til hamingju Húnvetningar!