Fyrir Skagaströnd er nýtt framboð á Skagaströnd

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 08.04.2026 kl. 08.02 oli@feykir.is

Fyrir Skagaströnd er nýtt framboð á Skagaströnd sem mun bjóða fram í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Í tilkynningu frá framboðinu, sem birt var á Húnahorninu, segir að um fjölbreyttan hóp fólks sé að ræða sem sameinast um eitt markmið: „Láta gott af okkur leiða og styrkja okkar góða samfélag. Með ólíkan bakgrunn, reynslu og hugmyndir viljum við vinna saman fyrir bæinn okkar.“

Vigdís Elva Þorgeirdóttir kennari skipar fyrsta sæti listans og Ragnar Rögnvaldsson, sjálfstætt starfandi, er í öðru sæti. Framboðið hefur fengið listabókstafinn K og er að bjóða fram í fyrsta sinn.

Framboðslisti Fyrir Skagaströnd:

  1. Vigdís Elva Þorgeirsdóttir kennari
  2. Ragnar Rögnvaldsson sjálfstætt starfandi
  3. Ástrós Elísdóttir kennari og leikhúsfræðingur
  4. Jóhann Guðbjartur Sigurjónsson athafnamaður
  5. Halla María Þórðardóttir kennari
  6. Patrik Snær Bjarnason vélstjóri
  7. Eva Dís Gunnarsdóttir stuðningsfulltrúi
  8. Andri Már Welding stýrimaður
  9. Daniela Esmeralda Ortega yfirmatráður og deildarstjóri frístundar
  10. Ágúst Óðinn Ómarsson skipstjóri

Í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022 var aðeins einn listi í framboði og var hann því sjálfkjörinn án atkvæðagreiðslu.

