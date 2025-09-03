Haustþing leikskólastarfsmanna á Norðurlandi vestra

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 03.09.2025 kl. 09.15
MYND SIGRÍÐUR AADNEGARD
MYND SIGRÍÐUR AADNEGARD
Haustþing starfsfólks leikskóla á Norðurlandi vestra var haldið á Blönduósi þann 29. ágúst síðastliðinn. Þingið er haldið annað hvert ár og nú var komið að leikskólastjórum leikskóla í Húnavatnssýslum að halda þingið með dyggri aðstoð Farskólans. Þingið sóttu alls um 116 starfsmenn leikskólanna.
 
Dagskráin hófst með kynningu á forvarnaráætlun Norðurlands vestra sem Dagný Rósa Úlfarsdóttir fræðslustjóri í Húnabyggð flutti.
Í kjölfarið hélt Bjartur Guðmundsson leikari og marþjálfi áhugavert erindi þar sem hann kenndi okkur aðferðir til að efla gleði, áhugahvöt og koma sér í „óstöðvandi topp tilfinningalegt ástand“ með það að markmiði að verða betri í því sem maður tekur sér fyrir hendur.
Eftir hádegishlé flutti Eyrún Kristína Gunnarsdóttir sálfræðingur erindi um tilfinningaþroska barna. Fjallaði hún meðal annars um hvernig mæta megi ólíkum þörfum eftir aldri barna með það að markmiði að styrkja sjálfsmynd þeirra og bæta líðan. Að erindi hennar loknu fjallaði Aníta Jónsdóttir, ráðgjafi við Háskólann á Akureyri, um jákvæðan aga og hvernig mætti innleiða slíkar aðferðir í leikskólastarfið. Jákvæður agi gengur út á að móta umhverfi sem einkennist af umhyggju og byggist á gagnkvæmri virðingu, reisn, vinsemd og festu.
 
Þinginu lauk með síðdegiskaffi þar sem þátttakendur áttu góða samverustund og ræddu um það sem þeir höfðu lært yfir daginn. Um allar veitingar á þinginu sá fyrirtækið Hafa gaman ehf.Þingið þótti einstaklega vel heppnað og gaf starfsfólki tækifæri til að efla fagþekkingu sína og styrkja tengsl við samstarfsfólk af öllu Norðurlandi vestra.
 
Fyrir hönd undirbúningsnefndar Sigríður B. Aadnegard.
Til baka

Fleiri fréttir

  • Kakan sýnir skiptingu umsókna eftir landssvæðum, MYND AF SSNV.IS

    Næstflestar umsóknir bárust frá Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 02.09.2025 kl. 17.45 oli@feykir.is
    Fjölmargar umsóknir bárust í viðskiptahraðalinn Startup Landið,  en umsóknarfresti lauk á miðnætti síðastliðinn sunnudag. Startup Landið er sjö vikna viðskiptahraðall sem ætlaður er frumkvöðlum og nýsköpunarverkefnum á landsbyggðinni. Markmiðið er að efla nýsköpun og skapa vettvang fyrir hugmyndir sem geta vaxið og dafnað á landsbyggðinni.
    Meira
  • Úr Miðdalsá. MYND AF HÚNI.IS

    Sjö af 22 löxum sem bárust Hafró reyndust vera eldislaxar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 02.09.2025 kl. 16.13 oli@feykir.is
    Húnahornið segir af því að samkvæmt sameiginlegri tilkynningu Matvælastofnunar, Fiskistofu og Hafrannsóknastofnunar um stöðu upprunagreininga laxa sem veiðst hafa, þá hafa samtals 22 laxar borist Hafrannsóknastofnun og sýni úr þeim verið send til erfðagreiningar. Þar af eru sjö fiskar staðfestir eldislaxar og því 15 sem reyndust villtir. Eldislaxarnir veiddust í Hrútafjarðará, Vatnsdalsá, Miðfjarðará og Haukadalsá. Tilkynningar hafa borist um sex laxa til viðbótar með eldiseinkenni.
    Meira
  • Gylfi Jónsson. MYND FACEBOOK

    Sr. Gylfi Jónsson látinn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 02.09.2025 kl. 15.06 gunnhildur@feykir.is
    Sr. Gylfi Jónsson er látinn. Gylfi og Solveig Lára bjuggu á Hólastað þegar Solveig gengdi embætti vígslubiskups á Hólum á árunum 2012-2022. Gylfi starfaði í gamla Hofsóss- og Hólaprestakalli og var hægri hönd konu sinnar og mikill gleðigjafi hvar sem hann kom. Hann stjórnaði m.a söngstundum á dvalarheimilinu á Sauðárkróki allt upp í vikulega meðan hann bjó í Skagafirði. Það er margs að minnast og margs að sakna.
    Meira
  • Lítill en göfugur hluti Skagfirðinga sem styðja lið Íslands á EuroBasket. Myndina á Ágúst Guðmundsson en aðrar myndir hér í myndasyrpu eru úr síma Palla Friðriks. AÐSENDAR MYNDIR

    Hátt í 200 Skagfirðingar mættir á EuroBasket

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Ljósmyndavefur, Mannlíf, Lokað efni 02.09.2025 kl. 13.44 oli@feykir.is
    Íslenska landsliðið í körfubolta hefur staðið sig með ágætum á EuroBasket sem fram fer m.a. í Póllandi þessa dagana. Góðar frammistöður hafa þó ekki enn skilað langþráðum sigurleik á stórmóti. Réttlætiskennd Íslendinga var síðan stórlega misboðið á sunnudag þegar Ísland varð að lúffa fyrir vanhæfu dómaratríói sem virtist hafa það eina markmið að tryggja pólsku heimaliði sigurinn – sem þeim tókst því miður. Feykir hafði samband við Palla Friðriks sem er á staðnum auk hátt í 200 Skagfirðinga.
    Meira
Yfirlit frétta