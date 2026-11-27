Jólatónleikar í Sauðárkrókskirkju
Jólatónleikar Tónlistarskóla Skagafjarðar hefjast nú á morgun, laugardaginn 28. nóvember. Fyrstu tónleikar skólans eru kl. 11 í Sauðárkrókskirkju, næstu kl. 14 og svo kl. 15. Einnig verða svo tónleikar 8. og 10. desember. „Við erum að prófa að vera með dagskrá á þessum skemmtilega og fallega degi og tengja skólann okkar við þá dagskrá sem í gangi er á Sauðárkróki,“ segir Kristín Halla skólastjóri Tónlistarskóla Skagafjarðar. „Við metum svo stöðuna hvort þessi dagur muni henta eða ekki til tónleikahalds,“ bætir hún við.