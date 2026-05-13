Veisluhöld valdhafanna | Jón á Stóra-Búrfelli skrifar
Það er misjafnt hvað mennirnir hafast að. Nú standa sem hæðst veisluhöld valdhafanna, sínu meira þó hjá D-listanum enda hafa þeir fengið mest fjármagn frá sveitarfélaginu í sína kosningabaráttu vegna mesta fylgis í síðustu kosningum.
Bjórkvöld, grillveislur, skemmtikvöld, þar sem kjósendur eru væntanlega upplýstir um allt sem var gert og allt sem á að gera. Hefði ekki verið nær að vera með nokkra íbúafundi á kjörtímabilinu þar sem íbúar hefðu fengið kynningu á rekstri sveitarfélagsins, og getað skiptst á skoðunum við sveitarstjórnarfólk án þess að kosningabarátta litaði allt samtal manna á milli?
Við sem stöndum að framboði A-listans tókum þá ákvörðun að byggja okkar kosningabaráttu ekki upp með slíkum hætti, heldur fyrst og fremst á upplýsingamiðlun til kjósenda um áherslur okkar og framtíðarsýn fyrir komandi kjörtímabil. Við leggjum mikið upp úr því að vera óháð pólitskt framboð og teljum að það fari best á því, að minnsta kosti í minni sveitarfélögum eins og Húnabyggð. Með því hafa íbúar jafna möguleika á því vinna saman að málefnum síns samfélags óháð tengslum við stjórnmálaflokka. Auk þess teljum við að það auðveldi samskipti við þá stjórnmálaflokka sem eru í ríkistjórn hverju sinni.
Þetta framboðaform er þó að útiloka fjárhagslegan stuðning sveitarfélaga til framboða eins og H og G lista og nú A lista, nema við hefðum stofnað formleg stjórnmálasamtök. Það er ekki raunhæfur kostur fyrir lítil framboð, því það er einfaldlega of dýrt til að það svari kostnaði. Samt sem áður hefur sveitarfélagið í krafti meirihlutans veitt þeim framboðum sem buðu fram undir merkjum formlegra stjórnmálaflokka. þ.e. B og D listum framlög, vegna framboðsmála árlega á síðasta kjörtímabili.
Ég vil þó trúa því að kjósendur kjósi eftir mönnum og málefnum, en öl úr glasi og kjötbiti af grilli hafi ekkert með afstöðu til framboða að gera. Við teljum okkur hafa komið okkar áherslum og sýn á stjórnun sveitarfélagsins á framfæri á ábyrgan og skilmerkilegan hátt til kjósenda með þeim aðferðum sem við teljum að virki best í nútíma samfélagi og ætla ég því ekki að tíunda það frekar hér.
Það liggur í hlutarins eðli að við viljum komast í meirihluta í sveitarstjórn Húnabyggðar, því án þess getum við ekki tryggt að við komum okkar áherslum og markmiðum í framkvæmd.
Reynsla okkar af því að vera í litlum minnihluta í sveitarstjórn eins og hún var skipuð á síðasta kjörtímabili segir okkur að það var „stóri bróðir“ sem valdið hafði.
Í þeirri vinnu sem ég tók þátt í og veitti forustu við sameiningu sveitarfélaganna fannst mér ríkja nokkuð mikill samhljómur og vilji allra aðila til að vanda til verka, og taka tilllit til hagsmuna og grunngilda beggja svæða. Á þessu fyrsta kjörtímabili hefur það að mínu mati ekki verið raunin að hálfu meirihlutans og viljum við leggja ofuráherslu á að breytingar verði þar á.
Nýting Húnavallasvæðisins er eitt af því sem brennur mjög á okkur í framboði A-listans. Við teljum að það þurfi að setja mun meiri kraft í það verkefni en verið hefur. Á það hefur verið lögð allt of lítil áhersla á síðasta kjörtímabili. Það er eftirtektarvert að önnur framboð hafa ekki nefnt Húnavelli einu orði í sínum stefnuskrám.
Sameining þéttbýlis og dreyfbýlis í eitt sveitarfélag hefur reynst víða erfitt svo vel sé, og tel ég að það stafi að nokkru leiti af því hversu hagsmunir svæðanna og þarfir íbúanna sem þau byggja eru ólík.
Sem dæmi um það á þessu kalda vori þá vonast bændurnir í sveitunum eftir sunnanátt og hlýindun svo gróður fari á stað og lambfé komist úr húsi, á meðan bæjarbúar á Blönduósi vonast eftir að norðanáttin haldist á meðan moldarhaugarnir standa óhreyfðir í Brautarhvammi, svo moldin fjúki ekki yfir bæinn.
Það er því afar mikilvægt að ný sveitarstjórn Húnabyggðar hafi hagsmuni alls sveitarfélagsins í fyrirrúmi og að því viljum við sem stöndum að framboði A-listans - Öll saman, vinna að heilum hug.
Jón Gíslason oddviti A-listans - Öll saman.