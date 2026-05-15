Vel gert við öll! | Kolbrún Ágústa skrifar
Kæru íbúar Húnabyggðar.
Nú líður að kosningum til sveitastjórnar og langar mig að segja nokkur orð við ykkur.
Ég tók þátt í sameiginlegum framboðsfundi í Húnaveri á fimmtudagskvöld og mikið rosalega er ég sátt við umgjörðina á fundinum, mætinguna í húsið og andann í samfélaginu okkar. Kærar þakkir til ykkar sem stóðuð að þessum viðburði, mættuð, horfðuð og tókuð þátt.
Ég er sjálf að stíga mín fyrstu skref á þessum vettvangi og ég verð að viðurkenna að það var áskorun að stíga á svið fyrir framan fullan sal af fólki, og fólk heima við skjái, og reyna að koma því til skila sem manni liggur á hjarta og manni finnst skipta máli fyrir samfélagið okkar. Ég var ekki eini nýliðinn þetta kvöld og mig langar að hrósa þeim sem stóðu í sömu sporum og ég. Ég segi bara vel gert við öll! Það þarf kjark til að skella sér í sveitarstjórnarmálin, hafa trú á sjálfum sér og þora að gera sig berskjaldaðan fyrir áliti annara.
Ég fjallaði í gær um það sem við hjá Sjálfstæðismönnum og óháðum viljum gera fyrir samfélagið okkar, hverjar okkar áherslur eru í nokkrum af þeim málaflokkum sem sveitarfélagið varðar og þjónustu þess.
Við viljum ekki bara reka sveitarfélagið á ábyrgan hátt — við viljum byggja samfélag þar sem fólki líður vel, vill setjast að og sér framtíðina í björtu ljósi fyrir sig og fjölskyldu sína. Við ætlum að halda áfram að sækja fram í fræðslumálum, finna lausn á brýnum húsnæðisvanda skóladagheimilisins, stækka leikskólann, bjóða gjaldfrjálsan morgunverð í leikskóla og gjaldfrjálst skóladagheimili. Við hyggjumst innleiða frístundastyrki fyrir börn og ungmenni og bæta frístundaakstur fyrir börn í dreifbýli ásamt því að beita okkur fyrir fleiri góðum málum í þessum málaflokki.
Við ætlum að setja mál eldri borgara í meiri forgang en verið hefur. Það er kominn tími til. Hér þarf að bjóða strax upp á akstursþjónustu fyrir þenna hóp til að sem flestir geti nýtt félagsstarf og hreyfiúrræði á vegum sveitarfélagsins. Við leggjum einnig aukna áherslu á að ná í gegn dvalarrými fyrir eldri borgara í samstarfi við HSN og Sjúkratryggingar. Ég þekki það af eigin reynslu hversu mikil þörf er fyrir þetta úrræði á okkar svæði. Þetta skiptir raunverulega miklu máli fyrir samfélagið okkar. Það skiptir okkur öll máli að hér sé ekki bara gott að búa, heldur einnig gott að eldast.
Við munum berjast fyrir betri heilbrigðisþjónustu í heimabyggð og styðja betur við velferðarsvið sveitarfélagins, styrkja betur þeirra frábæra starf og tryggja að hér líði íbúum vel og aðgengi að þjónustu sé gott.
Ég hef fulla trú á okkur Sjálfstæðismönnum og óháðum í þessi verkefni. Ég segi þetta óhikað, því ég veit líka að Húnabyggð er rík af mannauði. Við höfum frábært fólk á öllum sviðum, þetta fólk mun vinna með okkur í að finna þær leiðir sem henta, svo lausnirnar verði góðar og hagkvæmar.
Eitt af þeim málum sem ég nefndi á framboðsfundinum, og hefur vakið athygli, er það sem ég sagði um reiðhöllina í Arnargerði og málefni hestamannafélagsins Neista. Við Sjálfstæðismenn og óháðir höfum á stefnuskrá okkar að við viljum auka aðkomu sveitarfélagsins að rekstri reiðhallarinnar. Það hefur verið mín skoðun í mörg ár að sveitarfélagið eigi að hafa meiri aðkomu og líta á reiðhöllina og hestaíþróttasvæði Neista eins og hvert annað íþróttahús og íþróttavöll í sveitarfélaginu. Það gleður mig að fá tækifæri til að koma þeirri skoðun minni á framfæri. Í reiðhöllinni í Arnargerði fer fram mikilvægt æskulýðs- og íþróttastarf. Það hefur verið ánægjulegt að sjá uppganginn sem hefur verið í æskulýðsstarfinu hjá hestamannafélaginu undanfarin ár. Við þurfum að hlúa að þessu æskulýðsstarfi því æskulýðsstarf er forvarnarstarf.
Hesthúsahverfi eru sérstakt samfélag innan samfélags. Þar sameinar hestaíþróttin kynslóðir, þéttbýli og dreifbýli, atvinnu og áhugamál. Í mínum huga er hestamannafélag og aðstaða til iðkunnar hestamennsku þar að auki mikilvægt sameingartákn sveitarfélags sem byggir á sveit og bæ. Ég vil að sveitarfélagið hlúi að hestamönnum sem og öðrum íbúum.
Ég er þakklát. Gríðarlega þakklát fyrir þá reynslu sem ég hef hlotið undanfarnar vikur, þau samtöl sem ég hef átt við íbúa, þá innsýn sem ég hef fengið í mál og málefni sem ég þekkti ekki fyrir. Ein af ástæðum þess að ég þori að bjóða mig fram, er það traust sem ég ber til þeirra sem bjóða fram með mér á lista. Þar er fólk með mikilvæga reynslu, mér og öðrum til stuðnings. Ég er þeim líka þakklát fyrir að hafa trú á mér.
Kæru íbúar. Ég vona að ég fái ykkar umboð til þess að starfa í þágu okkar samfélags. Ég mun leggja mig fram og hafa réttsýni að leiðarljósi.
Ég meina það sem ég segi, ég trúi því að við getum þetta og ég vona að þið trúið því líka.
Kjósum xD á kjördag.
Kolbrún Ágústa Guðnadóttir
- sæti á lista Sjálfstæðismanna og óháðra