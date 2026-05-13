Góðar fréttir af Hólum í Hjaltadal
„Í dag var það mikilvæga framfararskref stigið fyrir Hóla í Hjaltadal að eftir áralangt samtal Skagafjarðar við íslenska ríkið um þéttbýlið á Hólastað hefur Sigfús Ingi Sigfússon sveitarstjóri undirritað samkomulag við forsætisráðherra og fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins um að koma innviðum, umhirðu og staðarhaldi svæðisins í það horf sem almennt gildir í þéttbýli innan sveitarfélagsins.“ Frá þessu segir á vef Skagafjarðar.
Í fréttinni segir ennfremur: „Markmið samkomulagsins er að tryggja að rekstur innviða og þjónusta á Hólum verði í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru til annarra þéttbýlisstaða í Skagafirði. Samkvæmt samkomulaginu tekur sveitarfélagið yfir rekstur, viðhald og uppbyggingu allra helstu innviða innan afmarkaðs þéttbýlissvæðis á Hólum, þar á meðal veitukerfa, gatna, lóða og annarrar almennrar umhirðu. Áhersla er lögð á úrbætur í fráveitumálum, en fyrir liggur að ráðast þarf í umfangsmiklar endurbætur á núverandi kerfi. Skagafjörður skuldbindur sig til að hefja þær framkvæmdir innan eins árs frá undirritun samkomulagsins og ljúka þeim innan fimm ára.
Jafnframt felur samkomulagið í sér að ríkissjóður afsalar til sveitarfélagsins eignarhaldi á afmörkuðu svæði sem nær til stærsta hluta þéttbýlisins á Hólum, ásamt landi sem ætlað er til frekari þróunar íbúðabyggðar. Meðfylgjandi mynd sýnir svæðið sem um ræðir. Með þessu skapast aukin tækifæri til uppbyggingar og þróunar byggðar á svæðinu.
Samkvæmt samkomulaginu leggur ríkissjóður Skagafirði til fyrrgreinda landspildu í þéttbýlinu á Hólum auk 150 milljóna króna eingreiðslu. Því til viðbótar fær Skagafjörður til eignar 26 hektara landspildu við Nýrækt í Fljótum sem sveitarfélagið hyggst nýta til íbúðauppbyggingar. Undanskildur er sá hluti lands sem fer undir breytta legu Siglufjarðarvegar vegna fyrirhugaðra Fljótaganga.
Samkomulagið markar tímamót í uppbyggingu Hóla og styrkir grundvöll fyrir áframhaldandi þróun svæðisins sem öflugs og lifandi samfélags innan Skagafjarðar.“