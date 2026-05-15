Húnvetningar stóðu sig vel á söngkeppni Samfés

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 15.05.2026 kl. 09.30 hinrik@feykir.is
Hljómsveitin Góða. Mynd: Aðsend.
Söngkeppni Samfés var haldin í Laugardalshöll síðastliðinn laugardag, þann 9. maí. Meðal atriða sem komust áfram í keppnina var framlag félagsmiðstöðvarinnar Skjólsins á Blönduósi og félagsmiðstöðvarinnar Órion á Hvammstanga.

Á síðu SSNV segir:
„Atriði Skjólsins, Í fjarlægð, var unnið í góðu samstarfi við unglinga frá félagsmiðstöðinni Undirheimum á Skagaströnd og nutu þau stuðnings kennara við Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu við undirbúninginn. Verkefnið er fallegt dæmi um það hvernig gott samstarf getur skapað vettvang fyrir hæfileika, sköpun og samheldni. Hljómsveitina skipuðu þau Sigrún Erla Snorradóttir söngkona, Aníta Ýr Gunnarsdóttir á hljómborð, Ísak Andri Jónsson á bassa, Jón Benedikt Tischleder Jensson á trommur og Sigurjón Ýmir Alexson á gítar. Þau eru öll nemendur við Tónlistarskóla A.-Hún.

Norðurland vestra átti einnig annan fulltrúa í keppninni, en félagsmiðstöðin Órion á Hvammstanga sendi Emilíu Írisi Benediktsdóttur til leiks. Söng hún lagið I have nothing sem Whitney Houston gerði frægt á sínum tíma. Félagsmiðstöðin Friður á Sauðárkróki átti ekki keppanda í lokakeppni Samfés að þessu sinni.

Það var ánægjulegt að sjá ungmenni af Norðurlandi vestra taka þátt í jafn stórum viðburði og Söngkeppni Samfés. Þátttakan sýndi vel hversu öflugt og hæfileikaríkt ungt fólk er í landshlutanum og, það sem við hjá SSNV lítum sérstaklega jákvæðum augum, ekki síður hversu mikill styrkur felst í góðu samstarfi þvert á skóla, sveitarfélög og félagsmiðstöðvar.

SSNV óskar öllum keppendum af Norðurlandi vestra innilega til hamingju með þátttökuna og frábæran árangur á sviðinu í Laugardalshöll.

Nálgast má upptökur af viðburðinum á síðu RUV: Söngkeppni Samfés - Spilari RÚV - atriðin eru tímasett í upptökunni og því auðvelt að finna framlag félagsmiðstöðvanna Skjólsins og Órion.”
ssnv.is/hmj

