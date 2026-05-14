Ekki verða birtar aðsendar greinar á kjördag

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.05.2026 kl. 17.20 oli@feykir.is

Það hefur væntanlega ekki farið fram hjá neinum sem fylgist með Feyki.is að það eru sveitarstjórnarkosningar framundna en kosið verður laugardaginn 16. maí. Mikill urmull aðsendra greina hefur birst á síðunni og er það vel. Við á Feyki ætlum hins vegar að biðja greinarhöfunda að virða við okkur að engar aðsendar greinar verða birtar á kjördag.

Það eru því síðustu forvöð til að skila inn greinum fyrir kl. 15 á morgun, föstudaginn 15. maí og við munum gera okkar besta í að koma þeim til skila á natið áður en dagur verður að kveldi kominn.

Til að einfalda okkur lífið er beðið um að greinar séu sendar í Word-skjölum og að það fylgi mynd af höfundi.

Bestu þakkir!

