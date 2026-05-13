Sóknarfæri byggjast á traustum grunni | Frá Byggðalistanum
Davíð Logi Jónsson heiti ég og er kúabóndi. Ég bý ásamt Emblu konunni minni og tveimur dætrum okkar á bænum Egg í Hegranesi. Ég er fæddur og uppalinn í Réttarholti í Akrahreppinum hinum forna, og þar hafa foreldrar mínir og nú síðar bróðir minn og konan hans einnig búið með kýr. Þó ég sé einungis 38 ára gamall hef ég því yfir 30 ára reynslu í að mjólka kýr og afla þeim fóðurs. Landbúnaðarmál eru því ofarlega í huga mér flesta daga og í raun atvinnurekstur yfir höfuð.
Landbúnaður hefur lengi verið ein af burðarstoðum samfélagsins í Skagafirði. Hann skapar ekki aðeins mat heldur einnig störf, tekjur og líf í byggðinni. Áætla má að landbúnaður í Skagafirði skapi verðmæti upp á 7–10 milljarða króna á ári og að um 320–380 störf séu beint í landbúnaði. Þegar horft er til afleiddra starfa má gera ráð fyrir að alls 570–730 störf í sveitarfélaginu séu tengd landbúnaði beint eða óbeint.
Þetta eru störf á búum, í mjólkursamlaginu, í sláturhúsinu, við flutninga, í þjónustu og verslun. Það má í raun segja að það sé landbúnaðurinn sem heldur samfélaginu okkar gangandi. Á bak við þessi 570–730 störf standa fjölskyldur og börn sem þurfa þjónustu og menntun og búa þannig til þörf fyrir til dæmis kennarastöður í leik- og grunnskólum. Þannig vindur þetta upp á sig og skapar t.d þörf fyrir enn fleiri þjónustu- og verslunarstörf hér í Skagafirði.
Það sama á við um sjávarútveg. Í raun má segja að sterk og öflug hráefnis- og frumframleiðsla skapi frjóan jarðveg svo samfélagið okkar geti blómstrað. Þessi störf og verðmætasköpun eru okkur gríðarlega mikilvæg. Þess vegna skiptir máli að halda áfram og slá frekar í þróun og uppbyggingu á Hofsósi og í Varmahlíð. Það styrkir grunnatvinnugreinarnar að hafa fleiri sterka byggðakjarna í héraðinu. Þar megum við ekki vera feimin við að skipuleggja fleiri lóðir, fyrir íbúabyggð sem og atvinnustarfsemi.
Við verðum að huga að viðhaldi eigna sveitarfélagssins s.s. skólum, leikskólum og íþróttamannvirkjum og einnig verðum við að gera áætlanir til lengri tíma um hvernig uppbyggingu skuli verða háttað til þess að við getum þjónustað íbúana á svæðinu sem best til framtíðar. Sveitarfélagið getur beitt sér fyrir því að efla ferðaþjónustu á þessum stöðum t.d. í markaðsstarfi og jafnvel með því að stefna á að opna sýningar og/eða setur til þess að búa til áningastaði fyrir ferðamenn. Allt vinnur þetta saman til þess að styrkja byggðakjarnana og skapa fjölbreyttara og traustara samfélag.
Í raun mætti skilgreina ferðaþjónustuna sem þriðju frumframleiðslugreinina og þar teljum við okkar helsta sóknarfæri liggja. Við í Byggðalistanum viljum taka samtalið við ferðaþjónustuaðila og vinna með þeim tímasetta aðgerðaáætlun sem miðar að því að byggja ofan á það góða starf sem þegar hefur verið unnið, fjölga ferðafólki, en fyrst og fremst fá það til að stoppa lengur í Skagafirði.
Með því að efla markaðsstarf, fjölga reiðvegum, fjölga og bæta stígagerð og kortlagningu fyrir hjólandi og gangandi um fjöll og aðra áhugaverða staði. Vinna að því að fjölga sýningarstöðum til að skapa fleiri aðdráttaröfl líkt og Glaumbær er. Sýningar- og ferðaþjónustuuppbygging á Hólum? Göngugötu stemning frá Bifröst að Villa Nova?
Kláfur upp á Tindastól? Hví ekki það? Jafnframt þurfum við að aðstoða við að skapa aðstæður svo að við getum tekið á móti fleiri stórum hópum, boðið þeim mat og gistingu og þannig aukið umsvif í héraðinu. Og þá má láta hugann reika, hve mörg störf gætu skapast ef þetta yrði að veruleika? Við eru ekki að lofa þessu öllu á næsta kjörtímabili, heldur eru þetta hugmyndir sem við viljum ræða við ykkur í tengslum við hvert skal stefna til lengri tíma.
Okkur í Byggðalistanum finnst að sveitarfélagið eigi að vera eins og klappstýra sem hvetur ykkur til að auka umsvif, stækka fyrirtækin ykkar og ráðast í nýsköpun. Við viljum að sveitarfélagið verði minna fyrir ykkur þegar kemur að leyfisveitingum og framkvæmdum. Með því meinum við að við viljum hjálpa þér að finna út hvernig þú getur fengið leyfi samþykkt eða hvaða útfærsla hentar best við framkvæmdir. Og bara svo það komi fram, þetta þarf allt að rúmast innan þeirra laga sem sveitarfélaginu eru sett. En við viljum að Sveitarfélagið sinni þjónustu- og leiðbeiningahlutverki sínu, ekki bara eftirliti og úttektum.
Við búum yfir mikilli þekkingu og sterkum grunni í landbúnaði og sjávarútvegi og eigum gífurleg sóknartækifæri í ferðaþjónustu. Nú er tækifæri til að byggja ofan á þann styrk og skapa enn meiri verðmæti úr því sem við kunnum best.
Davíð Logi Jónsson frambjóðandi Byggðalistans í Skagafirði.