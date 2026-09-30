HÍ á Hólum tók þátt í Vísindavökunni um liðna helgi
Það segir frá því á heimasíðu HÍ á Hólum að skólinn tók þátt í Vísindavökunni sem fram fór í Laugardalshöll laugardaginn 26. september. Þetta var í fyrsta sinn sem HÍ á Hólum tók þátt sem hluti af Háskóla Íslands eftir myndun háskólasamstæðunnar, en Háskólinn á Hólum hefur um árabil verið virkur þátttakandi í Vísindavökunni.
HÍ á Hólum var með eigin bás á sýningarsvæði Háskóla Íslands þar sem lögð var áhersla á að kynna rannsóknir og starfsemi Fiskeldis- og fiskalíffræðideildar og Hestafræðideildar.
„Stefán Óli Stefánsson, prófessor við Fiskeldis- og fiskalíffræðideild HÍ á Hólum, tók á móti gestum og fræddi þá um íslenska laxfiska. Gestir fengu meðal annars að kynnast helstu einkennum urriða, bleikju og lax og læra hvernig hægt er að greina tegundirnar hverja frá annarri.
Sveinn Ragnarsson, prófessor við Hestafræðideild HÍ á Hólum, kynnti rannsóknir á áhrifum dýra á líðan barna með sérstakri áherslu á íslenska hestinn. Jafnframt voru veittar upplýsingar um ráðstefnu um dýrastudda þjónustu sem haldin var á Hólum fyrr á árinu og um mögulegt námsframboð á því sviði sem nú er í þróun í samstarfi við Háskóla Íslands.
Mikil aðsókn var að básnum yfir daginn og vakti sérstaklega athygli sýndarveruleikaupplifun þar sem gestir gátu farið í „reiðtúr“ á íslenskum hesti með hjálp sýndarveruleikagleraugna. Röð myndaðist að upplifuninni stóran hluta dagsins og sýndu bæði börn og fullorðnir henni mikinn áhuga.
Þátttaka HÍ á Hólum í Vísindavökunni var afar ánægjuleg og gaf gott tækifæri til að kynna fjölbreytt rannsóknar- og fræðastarf skólans fyrir almenningi sem hluta af öflugri heild Háskóla Íslands,“ segir í fréttinni.
Heimild: Hólar.is