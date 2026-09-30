Bleika slaufan
Bjarkirnar, félagsskapur kvenna í Skagafirði, ætla í októbermánuði að hengja upp bleikar útislaufur á ljósastaura við Aðalgötu og Skagfirðingabraut á Sauðárkróki. Með þessu vilja Bjarkirnar leggja Krabbameinsfélaginu lið í baráttunni gegn krabbameini hjá konum. Bleikar útislaufur verða einnig til sölu á 5.000 kr.
Hlekkur á sölusíðu fyrir slaufur er https://kto.is/sduiwz.
Hægt er að setja inn athugasemdir ef óskað er eftir öðrum afhendingarstað en lögheimili. Krafa kemur síðan inn í heimabanka. Þá verður líka hægt að panta slaufur í síma 894-7013 (Brynja) og 894-5148 (Sigrún). Pantanir þurfa að berast fyrir 2. október nk.
Bleiku slaufurnar verða keyrðar út til þeirra sem vilja styrkja verkefnið dagana 2.–4. október á Sauðárkróki, Hofsósi, Varmahlíð og nágrenni.
Allur ágóði af sölu bleiku slaufanna rennur til Krabbameinsfélags Skagafjarðar. skagafjordur.is /hmj