Hvað er Húnavaka? Þorgils Magnússon svarar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 16.07.2026 kl. 08.05 hinrik@feykir.is
Þorgils verður prúðbúinn á Húnavöku. Mynd: Facebook.
Þorgils verður prúðbúinn á Húnavöku. Mynd: Facebook.

Þorgils er fæddur og uppalinn á Sveinsstöðum í Þingi en hann býr og starfar á Blönduósi. Hvernig upplifir hann Húnavöku?

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