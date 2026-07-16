Mark Watson dagurinn á Byggðasafni Skagfirðinga
Í tilefni af afmæli enska aðalsmannsins Mark Watson stendur Byggðasafn Skagfirðinga fyrir dagskrá í Glaumbæ laugardaginn 18. júlí frá kl. 15:30 til 17:30. Viðburðurinn er haldinn í samstarfi við Sögusetur íslenska fjárhundsins og hvetur Byggðasafnið íbúa og gesti til að sækja það heim í tilefni dagsins.
Í tilkynningu á vef Byggðasafnsins segir: „Watson var mikill Íslandsvinur og eiga Skagfirðingar honum margt að þakka, þar með talið rausnarlega peningagjöf til viðgerða á gamla torfbænum í Glaumbæ árið 1938 sem átti sinn þátt í að bærinn hefur varðveist. Watson hefur jafnframt verið titlaður bjargvættur íslenska fjárhundsins og er afmælisdagur hans Dagur íslenska fjárhundsins.
Frítt er á safnið í tilefni dagsins fyrir eigendur íslenskra fjárhunda í fylgd með hundunum. Á kaffihúsi safnsins í Áshúsi er góðgæti í boði fyrir menn og hunda. Ókeypis aðgangur er fyrir börn yngri en 18 ára og eru lögheimilisíbúar í Skagafirði minntir á ársmiðann, sem gildir í eitt ár frá kaupum hans óháð fjölda heimsókna.